- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
844
Kârla kapanan işlemler:
620 (73.45%)
Zararla kapanan işlemler:
224 (26.54%)
En iyi işlem:
151.31 EUR
En kötü işlem:
-226.40 EUR
Brüt kâr:
1 931.52 EUR (317 181 pips)
Brüt zarar:
-1 166.74 EUR (236 823 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (43.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
242.76 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
4.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
1.93
Alış işlemleri:
397 (47.04%)
Satış işlemleri:
447 (52.96%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
0.91 EUR
Ortalama kâr:
3.12 EUR
Ortalama zarar:
-5.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-95.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-226.40 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.77%
Yıllık tahmin:
21.47%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.87 EUR
Maksimum:
397.19 EUR (69.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.51% (397.19 EUR)
Varlığa göre:
0.73% (20.26 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|814
|EURUSDm#
|18
|EURGBPm#
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDm#
|871
|EURUSDm#
|-1
|EURGBPm#
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDm#
|79K
|EURUSDm#
|-876
|EURGBPm#
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +151.31 EUR
En kötü işlem: -226 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +43.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -95.98 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-Real 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok