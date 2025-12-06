SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Delujo
Jose Manuel Herrero Mateo

Delujo

Jose Manuel Herrero Mateo
0 inceleme
105 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 56%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
844
Kârla kapanan işlemler:
620 (73.45%)
Zararla kapanan işlemler:
224 (26.54%)
En iyi işlem:
151.31 EUR
En kötü işlem:
-226.40 EUR
Brüt kâr:
1 931.52 EUR (317 181 pips)
Brüt zarar:
-1 166.74 EUR (236 823 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (43.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
242.76 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
4.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
1.93
Alış işlemleri:
397 (47.04%)
Satış işlemleri:
447 (52.96%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
0.91 EUR
Ortalama kâr:
3.12 EUR
Ortalama zarar:
-5.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-95.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-226.40 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.77%
Yıllık tahmin:
21.47%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.87 EUR
Maksimum:
397.19 EUR (69.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.51% (397.19 EUR)
Varlığa göre:
0.73% (20.26 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDm# 814
EURUSDm# 18
EURGBPm# 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDm# 871
EURUSDm# -1
EURGBPm# 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDm# 79K
EURUSDm# -876
EURGBPm# 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +151.31 EUR
En kötü işlem: -226 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +43.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -95.98 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-Real 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.12.06 15:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 15:58
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 1.63% of days out of 734 days of the signal's entire lifetime.
