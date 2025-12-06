- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
873
盈利交易:
647 (74.11%)
亏损交易:
226 (25.89%)
最好交易:
151.31 EUR
最差交易:
-226.40 EUR
毛利:
1 954.74 EUR (329 406 pips)
毛利亏损:
-1 169.21 EUR (239 351 pips)
最大连续赢利:
27 (43.56 EUR)
最大连续盈利:
242.76 EUR (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
11 天
采收率:
1.98
长期交易:
415 (47.54%)
短期交易:
458 (52.46%)
利润因子:
1.67
预期回报:
0.90 EUR
平均利润:
3.02 EUR
平均损失:
-5.17 EUR
最大连续失误:
18 (-95.98 EUR)
最大连续亏损:
-226.40 EUR (1)
每月增长:
2.16%
年度预测:
26.16%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.87 EUR
最大值:
397.19 EUR (69.69%)
相对跌幅:
结余:
15.51% (397.19 EUR)
净值:
4.78% (133.16 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|843
|EURUSDm#
|18
|EURGBPm#
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDm#
|894
|EURUSDm#
|-1
|EURGBPm#
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDm#
|89K
|EURUSDm#
|-876
|EURGBPm#
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +151.31 EUR
最差交易: -226 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +43.56 EUR
最大连续亏损: -95.98 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XM.COM-Real 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
57%
0
0
USD
USD
2.8K
EUR
EUR
108
96%
873
74%
100%
1.67
0.90
EUR
EUR
16%
1:30