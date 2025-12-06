信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Delujo
Jose Manuel Herrero Mateo

Delujo

Jose Manuel Herrero Mateo
0条评论
可靠性
108
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 57%
XM.COM-Real 1
1:30
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
873
盈利交易:
647 (74.11%)
亏损交易:
226 (25.89%)
最好交易:
151.31 EUR
最差交易:
-226.40 EUR
毛利:
1 954.74 EUR (329 406 pips)
毛利亏损:
-1 169.21 EUR (239 351 pips)
最大连续赢利:
27 (43.56 EUR)
最大连续盈利:
242.76 EUR (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
11 天
采收率:
1.98
长期交易:
415 (47.54%)
短期交易:
458 (52.46%)
利润因子:
1.67
预期回报:
0.90 EUR
平均利润:
3.02 EUR
平均损失:
-5.17 EUR
最大连续失误:
18 (-95.98 EUR)
最大连续亏损:
-226.40 EUR (1)
每月增长:
2.16%
年度预测:
26.16%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.87 EUR
最大值:
397.19 EUR (69.69%)
相对跌幅:
结余:
15.51% (397.19 EUR)
净值:
4.78% (133.16 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDm# 843
EURUSDm# 18
EURGBPm# 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDm# 894
EURUSDm# -1
EURGBPm# 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDm# 89K
EURUSDm# -876
EURGBPm# 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +151.31 EUR
最差交易: -226 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +43.56 EUR
最大连续亏损: -95.98 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XM.COM-Real 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.06 15:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 15:58
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 1.63% of days out of 734 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Delujo
每月30 USD
57%
0
0
USD
2.8K
EUR
108
96%
873
74%
100%
1.67
0.90
EUR
16%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载