- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
873
利益トレード:
647 (74.11%)
損失トレード:
226 (25.89%)
ベストトレード:
151.31 EUR
最悪のトレード:
-226.40 EUR
総利益:
1 954.74 EUR (329 406 pips)
総損失:
-1 169.21 EUR (239 351 pips)
最大連続の勝ち:
27 (43.56 EUR)
最大連続利益:
242.76 EUR (5)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
11 日
リカバリーファクター:
1.98
長いトレード:
415 (47.54%)
短いトレード:
458 (52.46%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
0.90 EUR
平均利益:
3.02 EUR
平均損失:
-5.17 EUR
最大連続の負け:
18 (-95.98 EUR)
最大連続損失:
-226.40 EUR (1)
月間成長:
2.16%
年間予想:
26.16%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.87 EUR
最大の:
397.19 EUR (69.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.51% (397.19 EUR)
エクイティによる:
4.78% (133.16 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|843
|EURUSDm#
|18
|EURGBPm#
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDm#
|894
|EURUSDm#
|-1
|EURGBPm#
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDm#
|89K
|EURUSDm#
|-876
|EURGBPm#
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +151.31 EUR
最悪のトレード: -226 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +43.56 EUR
最大連続損失: -95.98 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XM.COM-Real 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
