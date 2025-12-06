シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Delujo
Jose Manuel Herrero Mateo

Delujo

Jose Manuel Herrero Mateo
レビュー0件
信頼性
108週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 57%
XM.COM-Real 1
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
873
利益トレード:
647 (74.11%)
損失トレード:
226 (25.89%)
ベストトレード:
151.31 EUR
最悪のトレード:
-226.40 EUR
総利益:
1 954.74 EUR (329 406 pips)
総損失:
-1 169.21 EUR (239 351 pips)
最大連続の勝ち:
27 (43.56 EUR)
最大連続利益:
242.76 EUR (5)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
11 日
リカバリーファクター:
1.98
長いトレード:
415 (47.54%)
短いトレード:
458 (52.46%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
0.90 EUR
平均利益:
3.02 EUR
平均損失:
-5.17 EUR
最大連続の負け:
18 (-95.98 EUR)
最大連続損失:
-226.40 EUR (1)
月間成長:
2.16%
年間予想:
26.16%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.87 EUR
最大の:
397.19 EUR (69.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.51% (397.19 EUR)
エクイティによる:
4.78% (133.16 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDm# 843
EURUSDm# 18
EURGBPm# 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDm# 894
EURUSDm# -1
EURGBPm# 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDm# 89K
EURUSDm# -876
EURGBPm# 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +151.31 EUR
最悪のトレード: -226 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +43.56 EUR
最大連続損失: -95.98 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XM.COM-Real 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.06 15:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 15:58
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 1.63% of days out of 734 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Delujo
30 USD/月
57%
0
0
USD
2.8K
EUR
108
96%
873
74%
100%
1.67
0.90
EUR
16%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください