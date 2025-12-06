- Crescita
Trade:
844
Profit Trade:
620 (73.45%)
Loss Trade:
224 (26.54%)
Best Trade:
151.31 EUR
Worst Trade:
-226.40 EUR
Profitto lordo:
1 931.52 EUR (317 181 pips)
Perdita lorda:
-1 166.74 EUR (236 823 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (43.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
242.76 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
4.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
1.93
Long Trade:
397 (47.04%)
Short Trade:
447 (52.96%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.91 EUR
Profitto medio:
3.12 EUR
Perdita media:
-5.21 EUR
Massime perdite consecutive:
18 (-95.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-226.40 EUR (1)
Crescita mensile:
1.77%
Previsione annuale:
21.47%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.87 EUR
Massimale:
397.19 EUR (69.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.51% (397.19 EUR)
Per equità:
0.73% (20.26 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|814
|EURUSDm#
|18
|EURGBPm#
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDm#
|871
|EURUSDm#
|-1
|EURGBPm#
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDm#
|79K
|EURUSDm#
|-876
|EURGBPm#
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +151.31 EUR
Worst Trade: -226 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +43.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -95.98 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-Real 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
