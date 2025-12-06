SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Delujo
Jose Manuel Herrero Mateo

Delujo

Jose Manuel Herrero Mateo
0 recensioni
105 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 56%
XM.COM-Real 1
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
844
Profit Trade:
620 (73.45%)
Loss Trade:
224 (26.54%)
Best Trade:
151.31 EUR
Worst Trade:
-226.40 EUR
Profitto lordo:
1 931.52 EUR (317 181 pips)
Perdita lorda:
-1 166.74 EUR (236 823 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (43.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
242.76 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
4.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
1.93
Long Trade:
397 (47.04%)
Short Trade:
447 (52.96%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.91 EUR
Profitto medio:
3.12 EUR
Perdita media:
-5.21 EUR
Massime perdite consecutive:
18 (-95.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-226.40 EUR (1)
Crescita mensile:
1.77%
Previsione annuale:
21.47%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.87 EUR
Massimale:
397.19 EUR (69.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.51% (397.19 EUR)
Per equità:
0.73% (20.26 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDm# 814
EURUSDm# 18
EURGBPm# 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDm# 871
EURUSDm# -1
EURGBPm# 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDm# 79K
EURUSDm# -876
EURGBPm# 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +151.31 EUR
Worst Trade: -226 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +43.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -95.98 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-Real 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.06 15:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 15:58
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 1.63% of days out of 734 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati