Negociações:
873
Negociações com lucro:
647 (74.11%)
Negociações com perda:
226 (25.89%)
Melhor negociação:
151.31 EUR
Pior negociação:
-226.40 EUR
Lucro bruto:
1 954.74 EUR (329 406 pips)
Perda bruta:
-1 169.21 EUR (239 351 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (43.56 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
242.76 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
11 dias
Fator de recuperação:
1.98
Negociações longas:
415 (47.54%)
Negociações curtas:
458 (52.46%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
0.90 EUR
Lucro médio:
3.02 EUR
Perda média:
-5.17 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-95.98 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-226.40 EUR (1)
Crescimento mensal:
2.16%
Previsão anual:
26.16%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.87 EUR
Máximo:
397.19 EUR (69.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.51% (397.19 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.78% (133.16 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|843
|EURUSDm#
|18
|EURGBPm#
|12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDm#
|894
|EURUSDm#
|-1
|EURGBPm#
|2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDm#
|89K
|EURUSDm#
|-876
|EURGBPm#
|1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +151.31 EUR
Pior negociação: -226 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +43.56 EUR
Máxima perda consecutiva: -95.98 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XM.COM-Real 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
57%
0
0
USD
USD
2.8K
EUR
EUR
108
96%
873
74%
100%
1.67
0.90
EUR
EUR
16%
1:30