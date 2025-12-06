SinaisSeções
Jose Manuel Herrero Mateo

Delujo

Jose Manuel Herrero Mateo
Confiabilidade
108 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 57%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
873
Negociações com lucro:
647 (74.11%)
Negociações com perda:
226 (25.89%)
Melhor negociação:
151.31 EUR
Pior negociação:
-226.40 EUR
Lucro bruto:
1 954.74 EUR (329 406 pips)
Perda bruta:
-1 169.21 EUR (239 351 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (43.56 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
242.76 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
11 dias
Fator de recuperação:
1.98
Negociações longas:
415 (47.54%)
Negociações curtas:
458 (52.46%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
0.90 EUR
Lucro médio:
3.02 EUR
Perda média:
-5.17 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-95.98 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-226.40 EUR (1)
Crescimento mensal:
2.16%
Previsão anual:
26.16%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.87 EUR
Máximo:
397.19 EUR (69.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.51% (397.19 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.78% (133.16 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDm# 843
EURUSDm# 18
EURGBPm# 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDm# 894
EURUSDm# -1
EURGBPm# 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDm# 89K
EURUSDm# -876
EURGBPm# 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +151.31 EUR
Pior negociação: -226 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +43.56 EUR
Máxima perda consecutiva: -95.98 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XM.COM-Real 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.06 15:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 15:58
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 1.63% of days out of 734 days of the signal's entire lifetime.
Copiar

