Всего трейдов:
873
Прибыльных трейдов:
647 (74.11%)
Убыточных трейдов:
226 (25.89%)
Лучший трейд:
151.31 EUR
Худший трейд:
-226.40 EUR
Общая прибыль:
1 954.74 EUR (329 406 pips)
Общий убыток:
-1 169.21 EUR (239 351 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (43.56 EUR)
Макс. прибыль в серии:
242.76 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.19%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
11 дней
Фактор восстановления:
1.98
Длинных трейдов:
415 (47.54%)
Коротких трейдов:
458 (52.46%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
0.90 EUR
Средняя прибыль:
3.02 EUR
Средний убыток:
-5.17 EUR
Макс. серия проигрышей:
18 (-95.98 EUR)
Макс. убыток в серии:
-226.40 EUR (1)
Прирост в месяц:
2.16%
Годовой прогноз:
26.16%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.87 EUR
Максимальная:
397.19 EUR (69.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.51% (397.19 EUR)
По эквити:
4.78% (133.16 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|843
|EURUSDm#
|18
|EURGBPm#
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDm#
|894
|EURUSDm#
|-1
|EURGBPm#
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDm#
|89K
|EURUSDm#
|-876
|EURGBPm#
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Лучший трейд: +151.31 EUR
Худший трейд: -226 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +43.56 EUR
Макс. убыток в серии: -95.98 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XM.COM-Real 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
