Jose Manuel Herrero Mateo

Delujo

Jose Manuel Herrero Mateo
0 отзывов
Надежность
108 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 57%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
873
Прибыльных трейдов:
647 (74.11%)
Убыточных трейдов:
226 (25.89%)
Лучший трейд:
151.31 EUR
Худший трейд:
-226.40 EUR
Общая прибыль:
1 954.74 EUR (329 406 pips)
Общий убыток:
-1 169.21 EUR (239 351 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (43.56 EUR)
Макс. прибыль в серии:
242.76 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.19%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
11 дней
Фактор восстановления:
1.98
Длинных трейдов:
415 (47.54%)
Коротких трейдов:
458 (52.46%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
0.90 EUR
Средняя прибыль:
3.02 EUR
Средний убыток:
-5.17 EUR
Макс. серия проигрышей:
18 (-95.98 EUR)
Макс. убыток в серии:
-226.40 EUR (1)
Прирост в месяц:
2.16%
Годовой прогноз:
26.16%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.87 EUR
Максимальная:
397.19 EUR (69.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.51% (397.19 EUR)
По эквити:
4.78% (133.16 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDm# 843
EURUSDm# 18
EURGBPm# 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDm# 894
EURUSDm# -1
EURGBPm# 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDm# 89K
EURUSDm# -876
EURGBPm# 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +151.31 EUR
Худший трейд: -226 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +43.56 EUR
Макс. убыток в серии: -95.98 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XM.COM-Real 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.06 15:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 15:58
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 1.63% of days out of 734 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Delujo
30 USD в месяц
57%
0
0
USD
2.8K
EUR
108
96%
873
74%
100%
1.67
0.90
EUR
16%
1:30
