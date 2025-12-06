- 자본
- 축소
트레이드:
890
이익 거래:
662 (74.38%)
손실 거래:
228 (25.62%)
최고의 거래:
151.31 EUR
최악의 거래:
-226.40 EUR
총 수익:
1 965.74 EUR (334 894 pips)
총 손실:
-1 170.85 EUR (241 055 pips)
연속 최대 이익:
27 (43.56 EUR)
연속 최대 이익:
242.76 EUR (5)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
14.38%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
11 일
회복 요인:
2.00
롱(주식매수):
425 (47.75%)
숏(주식차입매도):
465 (52.25%)
수익 요인:
1.68
기대수익:
0.89 EUR
평균 이익:
2.97 EUR
평균 손실:
-5.14 EUR
연속 최대 손실:
18 (-95.98 EUR)
연속 최대 손실:
-226.40 EUR (1)
월별 성장률:
1.11%
연간 예측:
13.43%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.87 EUR
최대한의:
397.19 EUR (69.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.51% (397.19 EUR)
자본금별:
5.47% (152.90 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|860
|EURUSDm#
|18
|EURGBPm#
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDm#
|905
|EURUSDm#
|-1
|EURGBPm#
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDm#
|93K
|EURUSDm#
|-876
|EURGBPm#
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +151.31 EUR
최악의 거래: -226 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +43.56 EUR
연속 최대 손실: -95.98 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XM.COM-Real 1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
