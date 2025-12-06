시그널섹션
Jose Manuel Herrero Mateo

Delujo

Jose Manuel Herrero Mateo
0 리뷰
안정성
110
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 57%
XM.COM-Real 1
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
890
이익 거래:
662 (74.38%)
손실 거래:
228 (25.62%)
최고의 거래:
151.31 EUR
최악의 거래:
-226.40 EUR
총 수익:
1 965.74 EUR (334 894 pips)
총 손실:
-1 170.85 EUR (241 055 pips)
연속 최대 이익:
27 (43.56 EUR)
연속 최대 이익:
242.76 EUR (5)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
14.38%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
11 일
회복 요인:
2.00
롱(주식매수):
425 (47.75%)
숏(주식차입매도):
465 (52.25%)
수익 요인:
1.68
기대수익:
0.89 EUR
평균 이익:
2.97 EUR
평균 손실:
-5.14 EUR
연속 최대 손실:
18 (-95.98 EUR)
연속 최대 손실:
-226.40 EUR (1)
월별 성장률:
1.11%
연간 예측:
13.43%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.87 EUR
최대한의:
397.19 EUR (69.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.51% (397.19 EUR)
자본금별:
5.47% (152.90 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSDm# 860
EURUSDm# 18
EURGBPm# 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSDm# 905
EURUSDm# -1
EURGBPm# 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSDm# 93K
EURUSDm# -876
EURGBPm# 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +151.31 EUR
최악의 거래: -226 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +43.56 EUR
연속 최대 손실: -95.98 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XM.COM-Real 1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.06 15:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 15:58
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 1.63% of days out of 734 days of the signal's entire lifetime.
