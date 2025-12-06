- Wachstum
Trades insgesamt:
873
Gewinntrades:
647 (74.11%)
Verlusttrades:
226 (25.89%)
Bester Trade:
151.31 EUR
Schlechtester Trade:
-226.40 EUR
Bruttoprofit:
1 954.74 EUR (329 406 pips)
Bruttoverlust:
-1 169.21 EUR (239 351 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (43.56 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
242.76 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
14.19%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
11 Tage
Erholungsfaktor:
1.98
Long-Positionen:
415 (47.54%)
Short-Positionen:
458 (52.46%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
0.90 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.02 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.17 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-95.98 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-226.40 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
2.16%
Jahresprognose:
26.16%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.87 EUR
Maximaler:
397.19 EUR (69.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.51% (397.19 EUR)
Kapital:
4.78% (133.16 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|843
|EURUSDm#
|18
|EURGBPm#
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSDm#
|894
|EURUSDm#
|-1
|EURGBPm#
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSDm#
|89K
|EURUSDm#
|-876
|EURGBPm#
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Bester Trade: +151.31 EUR
Schlechtester Trade: -226 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.56 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -95.98 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XM.COM-Real 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
