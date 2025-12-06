- Incremento
Total de Trades:
873
Transacciones Rentables:
647 (74.11%)
Transacciones Irrentables:
226 (25.89%)
Mejor transacción:
151.31 EUR
Peor transacción:
-226.40 EUR
Beneficio Bruto:
1 954.74 EUR (329 406 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 169.21 EUR (239 351 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (43.56 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
242.76 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
14.19%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
11 días
Factor de Recuperación:
1.98
Transacciones Largas:
415 (47.54%)
Transacciones Cortas:
458 (52.46%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
0.90 EUR
Beneficio medio:
3.02 EUR
Pérdidas medias:
-5.17 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-95.98 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-226.40 EUR (1)
Crecimiento al mes:
2.16%
Pronóstico anual:
26.16%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.87 EUR
Máxima:
397.19 EUR (69.69%)
Reducción relativa:
De balance:
15.51% (397.19 EUR)
De fondos:
4.78% (133.16 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|843
|EURUSDm#
|18
|EURGBPm#
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSDm#
|894
|EURUSDm#
|-1
|EURGBPm#
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSDm#
|89K
|EURUSDm#
|-876
|EURGBPm#
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Mejor transacción: +151.31 EUR
Peor transacción: -226 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +43.56 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -95.98 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XM.COM-Real 1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
30 USD al mes
57%
0
0
USD
USD
2.8K
EUR
EUR
108
96%
873
74%
100%
1.67
0.90
EUR
EUR
16%
1:30