Señales / MetaTrader 4 / Delujo
Jose Manuel Herrero Mateo

Delujo

Jose Manuel Herrero Mateo
0 comentarios
Fiabilidad
108 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 57%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
873
Transacciones Rentables:
647 (74.11%)
Transacciones Irrentables:
226 (25.89%)
Mejor transacción:
151.31 EUR
Peor transacción:
-226.40 EUR
Beneficio Bruto:
1 954.74 EUR (329 406 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 169.21 EUR (239 351 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (43.56 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
242.76 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
14.19%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
11 días
Factor de Recuperación:
1.98
Transacciones Largas:
415 (47.54%)
Transacciones Cortas:
458 (52.46%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
0.90 EUR
Beneficio medio:
3.02 EUR
Pérdidas medias:
-5.17 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-95.98 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-226.40 EUR (1)
Crecimiento al mes:
2.16%
Pronóstico anual:
26.16%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.87 EUR
Máxima:
397.19 EUR (69.69%)
Reducción relativa:
De balance:
15.51% (397.19 EUR)
De fondos:
4.78% (133.16 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDm# 843
EURUSDm# 18
EURGBPm# 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDm# 894
EURUSDm# -1
EURGBPm# 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDm# 89K
EURUSDm# -876
EURGBPm# 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Reducción
Mejor transacción: +151.31 EUR
Peor transacción: -226 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +43.56 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -95.98 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XM.COM-Real 1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.12.06 15:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 15:58
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 1.63% of days out of 734 days of the signal's entire lifetime.
