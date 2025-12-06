SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Delujo
Jose Manuel Herrero Mateo

Delujo

Jose Manuel Herrero Mateo
0 avis
105 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 56%
XM.COM-Real 1
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
844
Bénéfice trades:
620 (73.45%)
Perte trades:
224 (26.54%)
Meilleure transaction:
151.31 EUR
Pire transaction:
-226.40 EUR
Bénéfice brut:
1 931.52 EUR (317 181 pips)
Perte brute:
-1 166.74 EUR (236 823 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (43.56 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
242.76 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
4.37%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
1.93
Longs trades:
397 (47.04%)
Courts trades:
447 (52.96%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
0.91 EUR
Bénéfice moyen:
3.12 EUR
Perte moyenne:
-5.21 EUR
Pertes consécutives maximales:
18 (-95.98 EUR)
Perte consécutive maximale:
-226.40 EUR (1)
Croissance mensuelle:
1.77%
Prévision annuelle:
21.47%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.87 EUR
Maximal:
397.19 EUR (69.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.51% (397.19 EUR)
Par fonds propres:
0.73% (20.26 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDm# 814
EURUSDm# 18
EURGBPm# 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDm# 871
EURUSDm# -1
EURGBPm# 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDm# 79K
EURUSDm# -876
EURGBPm# 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +151.31 EUR
Pire transaction: -226 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +43.56 EUR
Perte consécutive maximale: -95.98 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XM.COM-Real 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.06 15:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 15:58
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 1.63% of days out of 734 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire