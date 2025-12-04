- Büyüme
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
129 (69.35%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (30.65%)
En iyi işlem:
29.59 USD
En kötü işlem:
-22.40 USD
Brüt kâr:
261.14 USD (6 525 pips)
Brüt zarar:
-135.44 USD (4 561 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (22.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.59 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.95%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.61
Alış işlemleri:
111 (59.68%)
Satış işlemleri:
75 (40.32%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-2.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.40 USD (1)
Aylık büyüme:
12.35%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.10 USD
Maksimum:
22.40 USD (16.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AXS
|21
|INJ
|21
|AVALANCH
|19
|TRUMP
|18
|APTOS
|16
|ILLUVIUM
|16
|GBPUSD
|16
|RENDER
|15
|CHAINLNK
|12
|WTI
|8
|NG
|7
|EURUSD
|6
|NEAR
|5
|SUGAR
|3
|BRN
|2
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AXS
|4
|INJ
|16
|AVALANCH
|13
|TRUMP
|1
|APTOS
|-2
|ILLUVIUM
|4
|GBPUSD
|-8
|RENDER
|-11
|CHAINLNK
|27
|WTI
|20
|NG
|19
|EURUSD
|4
|NEAR
|1
|SUGAR
|4
|BRN
|30
|XAUUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AXS
|322
|INJ
|280
|AVALANCH
|271
|TRUMP
|53
|APTOS
|-18
|ILLUVIUM
|397
|GBPUSD
|-690
|RENDER
|-131
|CHAINLNK
|276
|WTI
|201
|NG
|10
|EURUSD
|296
|NEAR
|147
|SUGAR
|33
|BRN
|300
|XAUUSD
|217
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.59 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GCI-Live
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 16
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 23
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US01-Demo
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 53
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 28
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
