SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PEKTOP
Yevgeniy Rechkin

PEKTOP

Yevgeniy Rechkin
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Alpari-Standard1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
129 (69.35%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (30.65%)
En iyi işlem:
29.59 USD
En kötü işlem:
-22.40 USD
Brüt kâr:
261.14 USD (6 525 pips)
Brüt zarar:
-135.44 USD (4 561 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (22.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.59 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.95%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.61
Alış işlemleri:
111 (59.68%)
Satış işlemleri:
75 (40.32%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-2.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.40 USD (1)
Aylık büyüme:
12.35%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.10 USD
Maksimum:
22.40 USD (16.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AXS 21
INJ 21
AVALANCH 19
TRUMP 18
APTOS 16
ILLUVIUM 16
GBPUSD 16
RENDER 15
CHAINLNK 12
WTI 8
NG 7
EURUSD 6
NEAR 5
SUGAR 3
BRN 2
XAUUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AXS 4
INJ 16
AVALANCH 13
TRUMP 1
APTOS -2
ILLUVIUM 4
GBPUSD -8
RENDER -11
CHAINLNK 27
WTI 20
NG 19
EURUSD 4
NEAR 1
SUGAR 4
BRN 30
XAUUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AXS 322
INJ 280
AVALANCH 271
TRUMP 53
APTOS -18
ILLUVIUM 397
GBPUSD -690
RENDER -131
CHAINLNK 276
WTI 201
NG 10
EURUSD 296
NEAR 147
SUGAR 33
BRN 300
XAUUSD 217
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.59 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GCI-Live
0.00 × 5
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
ForexTime-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 16
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
ICMarkets-Live06
0.00 × 23
Axi-US06-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 1
AxiTrader-US01-Demo
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 53
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarkets-Live15
0.00 × 28
TitanFX-05
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
301 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PEKTOP
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
248
USD
15
65%
186
69%
100%
1.92
0.68
USD
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.