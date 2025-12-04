SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TEXHOMAPKET
Yevgeniy Rechkin

TEXHOMAPKET

Yevgeniy Rechkin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 116%
Alpari-Standard1
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
230
Gewinntrades:
156 (67.82%)
Verlusttrades:
74 (32.17%)
Bester Trade:
29.59 USD
Schlechtester Trade:
-22.40 USD
Bruttoprofit:
309.13 USD (7 640 pips)
Bruttoverlust:
-168.21 USD (5 655 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (22.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
29.59 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
90.07%
Max deposit load:
2.99%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
6.29
Long-Positionen:
151 (65.65%)
Short-Positionen:
79 (34.35%)
Profit-Faktor:
1.84
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-4.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.40 USD (1)
Wachstum pro Monat :
10.53%
Jahresprognose:
127.73%
Algo-Trading:
70%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.10 USD
Maximaler:
22.40 USD (16.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.68% (22.40 USD)
Kapital:
6.88% (17.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
INJ 28
AXS 25
TRUMP 23
AVALANCH 23
APTOS 22
RENDER 19
ILLUVIUM 19
CHAINLNK 16
GBPUSD 16
EURUSD 13
WTI 8
NG 7
NEAR 5
SUGAR 3
BRN 2
XAUUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
INJ 18
AXS 4
TRUMP -1
AVALANCH 14
APTOS -18
RENDER -12
ILLUVIUM 4
CHAINLNK 59
GBPUSD -8
EURUSD 5
WTI 20
NG 19
NEAR 1
SUGAR 4
BRN 30
XAUUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
INJ 312
AXS 316
TRUMP -126
AVALANCH 287
APTOS -174
RENDER -142
ILLUVIUM 364
CHAINLNK 590
GBPUSD -690
EURUSD 340
WTI 201
NG 10
NEAR 147
SUGAR 33
BRN 300
XAUUSD 217
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +29.59 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-Standard1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GCI-Live
0.00 × 5
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
ForexTime-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 16
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
ICMarkets-Live06
0.00 × 23
Axi-US06-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 1
AxiTrader-US01-Demo
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 53
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarkets-Live15
0.00 × 28
TitanFX-05
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
noch 301 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.28 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 18:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TEXHOMAPKET
30 USD pro Monat
116%
0
0
USD
263
USD
17
70%
230
67%
90%
1.83
0.61
USD
17%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.