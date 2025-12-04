- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
230
Gewinntrades:
156 (67.82%)
Verlusttrades:
74 (32.17%)
Bester Trade:
29.59 USD
Schlechtester Trade:
-22.40 USD
Bruttoprofit:
309.13 USD (7 640 pips)
Bruttoverlust:
-168.21 USD (5 655 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (22.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
29.59 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
90.07%
Max deposit load:
2.99%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
6.29
Long-Positionen:
151 (65.65%)
Short-Positionen:
79 (34.35%)
Profit-Faktor:
1.84
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-4.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.40 USD (1)
Wachstum pro Monat :
10.53%
Jahresprognose:
127.73%
Algo-Trading:
70%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.10 USD
Maximaler:
22.40 USD (16.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.68% (22.40 USD)
Kapital:
6.88% (17.69 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|INJ
|28
|AXS
|25
|TRUMP
|23
|AVALANCH
|23
|APTOS
|22
|RENDER
|19
|ILLUVIUM
|19
|CHAINLNK
|16
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|13
|WTI
|8
|NG
|7
|NEAR
|5
|SUGAR
|3
|BRN
|2
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|INJ
|18
|AXS
|4
|TRUMP
|-1
|AVALANCH
|14
|APTOS
|-18
|RENDER
|-12
|ILLUVIUM
|4
|CHAINLNK
|59
|GBPUSD
|-8
|EURUSD
|5
|WTI
|20
|NG
|19
|NEAR
|1
|SUGAR
|4
|BRN
|30
|XAUUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|INJ
|312
|AXS
|316
|TRUMP
|-126
|AVALANCH
|287
|APTOS
|-174
|RENDER
|-142
|ILLUVIUM
|364
|CHAINLNK
|590
|GBPUSD
|-690
|EURUSD
|340
|WTI
|201
|NG
|10
|NEAR
|147
|SUGAR
|33
|BRN
|300
|XAUUSD
|217
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +29.59 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-Standard1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GCI-Live
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 16
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 23
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US01-Demo
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 53
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 28
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
Keine Bewertungen
