- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
226
盈利交易:
153 (67.69%)
亏损交易:
73 (32.30%)
最好交易:
29.59 USD
最差交易:
-22.40 USD
毛利:
307.10 USD (7 604 pips)
毛利亏损:
-167.18 USD (5 555 pips)
最大连续赢利:
8 (22.18 USD)
最大连续盈利:
29.59 USD (1)
夏普比率:
0.14
交易活动:
89.05%
最大入金加载:
2.99%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.25
长期交易:
147 (65.04%)
短期交易:
79 (34.96%)
利润因子:
1.84
预期回报:
0.62 USD
平均利润:
2.01 USD
平均损失:
-2.29 USD
最大连续失误:
3 (-4.20 USD)
最大连续亏损:
-22.40 USD (1)
每月增长:
10.89%
年度预测:
132.13%
算法交易:
69%
结余跌幅:
绝对:
10.10 USD
最大值:
22.40 USD (16.68%)
相对跌幅:
结余:
16.68% (22.40 USD)
净值:
6.88% (17.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|INJ
|28
|AXS
|24
|TRUMP
|23
|AVALANCH
|22
|APTOS
|21
|ILLUVIUM
|19
|RENDER
|18
|CHAINLNK
|16
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|13
|WTI
|8
|NG
|7
|NEAR
|5
|SUGAR
|3
|BRN
|2
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|INJ
|18
|AXS
|5
|TRUMP
|-1
|AVALANCH
|13
|APTOS
|-19
|ILLUVIUM
|4
|RENDER
|-12
|CHAINLNK
|59
|GBPUSD
|-8
|EURUSD
|5
|WTI
|20
|NG
|19
|NEAR
|1
|SUGAR
|4
|BRN
|30
|XAUUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|INJ
|312
|AXS
|416
|TRUMP
|-126
|AVALANCH
|262
|APTOS
|-184
|ILLUVIUM
|364
|RENDER
|-143
|CHAINLNK
|590
|GBPUSD
|-690
|EURUSD
|340
|WTI
|201
|NG
|10
|NEAR
|147
|SUGAR
|33
|BRN
|300
|XAUUSD
|217
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.59 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +22.18 USD
最大连续亏损: -4.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Standard1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GCI-Live
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 16
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 23
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US01-Demo
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 53
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 28
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
115%
0
0
USD
USD
262
USD
USD
16
69%
226
67%
89%
1.83
0.62
USD
USD
17%
1:500