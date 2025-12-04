信号部分
信号 / MetaTrader 4 / TEXHOMAPKET
Yevgeniy Rechkin

TEXHOMAPKET

Yevgeniy Rechkin
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 115%
Alpari-Standard1
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
226
盈利交易:
153 (67.69%)
亏损交易:
73 (32.30%)
最好交易:
29.59 USD
最差交易:
-22.40 USD
毛利:
307.10 USD (7 604 pips)
毛利亏损:
-167.18 USD (5 555 pips)
最大连续赢利:
8 (22.18 USD)
最大连续盈利:
29.59 USD (1)
夏普比率:
0.14
交易活动:
89.05%
最大入金加载:
2.99%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.25
长期交易:
147 (65.04%)
短期交易:
79 (34.96%)
利润因子:
1.84
预期回报:
0.62 USD
平均利润:
2.01 USD
平均损失:
-2.29 USD
最大连续失误:
3 (-4.20 USD)
最大连续亏损:
-22.40 USD (1)
每月增长:
10.89%
年度预测:
132.13%
算法交易:
69%
结余跌幅:
绝对:
10.10 USD
最大值:
22.40 USD (16.68%)
相对跌幅:
结余:
16.68% (22.40 USD)
净值:
6.88% (17.69 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
INJ 28
AXS 24
TRUMP 23
AVALANCH 22
APTOS 21
ILLUVIUM 19
RENDER 18
CHAINLNK 16
GBPUSD 16
EURUSD 13
WTI 8
NG 7
NEAR 5
SUGAR 3
BRN 2
XAUUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
INJ 18
AXS 5
TRUMP -1
AVALANCH 13
APTOS -19
ILLUVIUM 4
RENDER -12
CHAINLNK 59
GBPUSD -8
EURUSD 5
WTI 20
NG 19
NEAR 1
SUGAR 4
BRN 30
XAUUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
INJ 312
AXS 416
TRUMP -126
AVALANCH 262
APTOS -184
ILLUVIUM 364
RENDER -143
CHAINLNK 590
GBPUSD -690
EURUSD 340
WTI 201
NG 10
NEAR 147
SUGAR 33
BRN 300
XAUUSD 217
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +29.59 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +22.18 USD
最大连续亏损: -4.20 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Standard1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GCI-Live
0.00 × 5
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
ForexTime-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 16
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
ICMarkets-Live06
0.00 × 23
Axi-US06-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 1
AxiTrader-US01-Demo
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 53
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarkets-Live15
0.00 × 28
TitanFX-05
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
没有评论
2025.12.25 18:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TEXHOMAPKET
每月30 USD
115%
0
0
USD
262
USD
16
69%
226
67%
89%
1.83
0.62
USD
17%
1:500
复制

