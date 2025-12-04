시그널섹션
Yevgeniy Rechkin

TEXHOMAPKET

Yevgeniy Rechkin
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 117%
Alpari-Standard1
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
236
이익 거래:
160 (67.79%)
손실 거래:
76 (32.20%)
최고의 거래:
29.59 USD
최악의 거래:
-22.40 USD
총 수익:
311.83 USD (7 790 pips)
총 손실:
-169.71 USD (5 677 pips)
연속 최대 이익:
8 (22.18 USD)
연속 최대 이익:
29.59 USD (1)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
93.09%
최대 입금량:
2.99%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
6.34
롱(주식매수):
156 (66.10%)
숏(주식차입매도):
80 (33.90%)
수익 요인:
1.84
기대수익:
0.60 USD
평균 이익:
1.95 USD
평균 손실:
-2.23 USD
연속 최대 손실:
3 (-4.20 USD)
연속 최대 손실:
-22.40 USD (1)
월별 성장률:
4.26%
연간 예측:
51.63%
Algo 트레이딩:
71%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.10 USD
최대한의:
22.40 USD (16.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.68% (22.40 USD)
자본금별:
9.33% (24.63 USD)

배포

심볼 Sell Buy
INJ 29
AXS 26
TRUMP 26
APTOS 23
AVALANCH 23
RENDER 19
ILLUVIUM 19
CHAINLNK 16
GBPUSD 16
EURUSD 13
WTI 8
NG 7
NEAR 5
SUGAR 3
BRN 2
XAUUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
INJ 19
AXS 5
TRUMP -1
APTOS -19
AVALANCH 14
RENDER -12
ILLUVIUM 4
CHAINLNK 59
GBPUSD -8
EURUSD 5
WTI 20
NG 19
NEAR 1
SUGAR 4
BRN 30
XAUUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
INJ 341
AXS 418
TRUMP -115
APTOS -188
AVALANCH 287
RENDER -142
ILLUVIUM 364
CHAINLNK 590
GBPUSD -690
EURUSD 340
WTI 201
NG 10
NEAR 147
SUGAR 33
BRN 300
XAUUSD 217
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +29.59 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +22.18 USD
연속 최대 손실: -4.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-Standard1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GCI-Live
0.00 × 5
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
ForexTime-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 16
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
ICMarkets-Live06
0.00 × 23
Axi-US06-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 1
AxiTrader-US01-Demo
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 53
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarkets-Live15
0.00 × 28
TitanFX-05
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
301 더...
리뷰 없음
2025.12.28 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 18:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
