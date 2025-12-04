리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-Standard1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GCI-Live 0.00 × 5 OctaFX-Real5 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 3 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 4 ICMarkets-Live04 0.00 × 9 ForexTime-ECN 0.00 × 1 Pepperstone-Edge06 0.00 × 16 Pepperstone-Edge11 0.00 × 70 ICMarkets-Live06 0.00 × 23 Axi-US06-Live 0.00 × 1 FXDD-MT4 Live Server 3 0.00 × 1 AxiTrader-US01-Demo 0.00 × 1 FBS-Real-4 0.00 × 5 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 STARTRADERINTL-Live2 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 53 FXDDTrading-MT4 Live Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 4 ICMarkets-Live15 0.00 × 28 TitanFX-05 0.00 × 1 360Capital-Real 0.00 × 2 VantageInternational-Live 2 0.00 × 13 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 30 ICMarkets-Live10 0.00 × 4 301 더...