트레이드:
236
이익 거래:
160 (67.79%)
손실 거래:
76 (32.20%)
최고의 거래:
29.59 USD
최악의 거래:
-22.40 USD
총 수익:
311.83 USD (7 790 pips)
총 손실:
-169.71 USD (5 677 pips)
연속 최대 이익:
8 (22.18 USD)
연속 최대 이익:
29.59 USD (1)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
93.09%
최대 입금량:
2.99%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
6.34
롱(주식매수):
156 (66.10%)
숏(주식차입매도):
80 (33.90%)
수익 요인:
1.84
기대수익:
0.60 USD
평균 이익:
1.95 USD
평균 손실:
-2.23 USD
연속 최대 손실:
3 (-4.20 USD)
연속 최대 손실:
-22.40 USD (1)
월별 성장률:
4.26%
연간 예측:
51.63%
Algo 트레이딩:
71%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.10 USD
최대한의:
22.40 USD (16.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.68% (22.40 USD)
자본금별:
9.33% (24.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|INJ
|29
|AXS
|26
|TRUMP
|26
|APTOS
|23
|AVALANCH
|23
|RENDER
|19
|ILLUVIUM
|19
|CHAINLNK
|16
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|13
|WTI
|8
|NG
|7
|NEAR
|5
|SUGAR
|3
|BRN
|2
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|INJ
|19
|AXS
|5
|TRUMP
|-1
|APTOS
|-19
|AVALANCH
|14
|RENDER
|-12
|ILLUVIUM
|4
|CHAINLNK
|59
|GBPUSD
|-8
|EURUSD
|5
|WTI
|20
|NG
|19
|NEAR
|1
|SUGAR
|4
|BRN
|30
|XAUUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|INJ
|341
|AXS
|418
|TRUMP
|-115
|APTOS
|-188
|AVALANCH
|287
|RENDER
|-142
|ILLUVIUM
|364
|CHAINLNK
|590
|GBPUSD
|-690
|EURUSD
|340
|WTI
|201
|NG
|10
|NEAR
|147
|SUGAR
|33
|BRN
|300
|XAUUSD
|217
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
최고의 거래: +29.59 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +22.18 USD
연속 최대 손실: -4.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-Standard1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GCI-Live
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 16
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 23
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US01-Demo
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 53
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 28
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
