Yevgeniy Rechkin

TEXHOMAPKET

Yevgeniy Rechkin
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 116%
Alpari-Standard1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
230
利益トレード:
156 (67.82%)
損失トレード:
74 (32.17%)
ベストトレード:
29.59 USD
最悪のトレード:
-22.40 USD
総利益:
309.13 USD (7 640 pips)
総損失:
-168.21 USD (5 655 pips)
最大連続の勝ち:
8 (22.18 USD)
最大連続利益:
29.59 USD (1)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
90.07%
最大入金額:
2.99%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
6.29
長いトレード:
151 (65.65%)
短いトレード:
79 (34.35%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
0.61 USD
平均利益:
1.98 USD
平均損失:
-2.27 USD
最大連続の負け:
3 (-4.20 USD)
最大連続損失:
-22.40 USD (1)
月間成長:
10.53%
年間予想:
127.73%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.10 USD
最大の:
22.40 USD (16.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.68% (22.40 USD)
エクイティによる:
6.88% (17.69 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
INJ 28
AXS 25
TRUMP 23
AVALANCH 23
APTOS 22
RENDER 19
ILLUVIUM 19
CHAINLNK 16
GBPUSD 16
EURUSD 13
WTI 8
NG 7
NEAR 5
SUGAR 3
BRN 2
XAUUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
INJ 18
AXS 4
TRUMP -1
AVALANCH 14
APTOS -18
RENDER -12
ILLUVIUM 4
CHAINLNK 59
GBPUSD -8
EURUSD 5
WTI 20
NG 19
NEAR 1
SUGAR 4
BRN 30
XAUUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
INJ 312
AXS 316
TRUMP -126
AVALANCH 287
APTOS -174
RENDER -142
ILLUVIUM 364
CHAINLNK 590
GBPUSD -690
EURUSD 340
WTI 201
NG 10
NEAR 147
SUGAR 33
BRN 300
XAUUSD 217
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +29.59 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +22.18 USD
最大連続損失: -4.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-Standard1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GCI-Live
0.00 × 5
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
ForexTime-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 16
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
ICMarkets-Live06
0.00 × 23
Axi-US06-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 1
AxiTrader-US01-Demo
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 53
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarkets-Live15
0.00 × 28
TitanFX-05
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
301 より多く...
レビューなし
2025.12.28 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 18:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください