Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
153 (67.69%)
Убыточных трейдов:
73 (32.30%)
Лучший трейд:
29.59 USD
Худший трейд:
-22.40 USD
Общая прибыль:
307.10 USD (7 604 pips)
Общий убыток:
-167.18 USD (5 555 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (22.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.59 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
89.05%
Макс. загрузка депозита:
2.99%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.25
Длинных трейдов:
147 (65.04%)
Коротких трейдов:
79 (34.96%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
0.62 USD
Средняя прибыль:
2.01 USD
Средний убыток:
-2.29 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.40 USD (1)
Прирост в месяц:
10.89%
Годовой прогноз:
132.13%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.10 USD
Максимальная:
22.40 USD (16.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.68% (22.40 USD)
По эквити:
6.88% (17.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|INJ
|28
|AXS
|24
|TRUMP
|23
|AVALANCH
|22
|APTOS
|21
|ILLUVIUM
|19
|RENDER
|18
|CHAINLNK
|16
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|13
|WTI
|8
|NG
|7
|NEAR
|5
|SUGAR
|3
|BRN
|2
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|INJ
|18
|AXS
|5
|TRUMP
|-1
|AVALANCH
|13
|APTOS
|-19
|ILLUVIUM
|4
|RENDER
|-12
|CHAINLNK
|59
|GBPUSD
|-8
|EURUSD
|5
|WTI
|20
|NG
|19
|NEAR
|1
|SUGAR
|4
|BRN
|30
|XAUUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|INJ
|312
|AXS
|416
|TRUMP
|-126
|AVALANCH
|262
|APTOS
|-184
|ILLUVIUM
|364
|RENDER
|-143
|CHAINLNK
|590
|GBPUSD
|-690
|EURUSD
|340
|WTI
|201
|NG
|10
|NEAR
|147
|SUGAR
|33
|BRN
|300
|XAUUSD
|217
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.59 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +22.18 USD
Макс. убыток в серии: -4.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Standard1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GCI-Live
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 16
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 23
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US01-Demo
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 53
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 28
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
