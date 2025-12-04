СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TEXHOMAPKET
Yevgeniy Rechkin

TEXHOMAPKET

Yevgeniy Rechkin
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 115%
Alpari-Standard1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
153 (67.69%)
Убыточных трейдов:
73 (32.30%)
Лучший трейд:
29.59 USD
Худший трейд:
-22.40 USD
Общая прибыль:
307.10 USD (7 604 pips)
Общий убыток:
-167.18 USD (5 555 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (22.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.59 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
89.05%
Макс. загрузка депозита:
2.99%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.25
Длинных трейдов:
147 (65.04%)
Коротких трейдов:
79 (34.96%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
0.62 USD
Средняя прибыль:
2.01 USD
Средний убыток:
-2.29 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.40 USD (1)
Прирост в месяц:
10.89%
Годовой прогноз:
132.13%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.10 USD
Максимальная:
22.40 USD (16.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.68% (22.40 USD)
По эквити:
6.88% (17.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
INJ 28
AXS 24
TRUMP 23
AVALANCH 22
APTOS 21
ILLUVIUM 19
RENDER 18
CHAINLNK 16
GBPUSD 16
EURUSD 13
WTI 8
NG 7
NEAR 5
SUGAR 3
BRN 2
XAUUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
INJ 18
AXS 5
TRUMP -1
AVALANCH 13
APTOS -19
ILLUVIUM 4
RENDER -12
CHAINLNK 59
GBPUSD -8
EURUSD 5
WTI 20
NG 19
NEAR 1
SUGAR 4
BRN 30
XAUUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
INJ 312
AXS 416
TRUMP -126
AVALANCH 262
APTOS -184
ILLUVIUM 364
RENDER -143
CHAINLNK 590
GBPUSD -690
EURUSD 340
WTI 201
NG 10
NEAR 147
SUGAR 33
BRN 300
XAUUSD 217
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.59 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +22.18 USD
Макс. убыток в серии: -4.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Standard1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GCI-Live
0.00 × 5
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
ForexTime-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 16
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
ICMarkets-Live06
0.00 × 23
Axi-US06-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 1
AxiTrader-US01-Demo
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 53
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarkets-Live15
0.00 × 28
TitanFX-05
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
еще 301...
Нет отзывов
