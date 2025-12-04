SeñalesSecciones
Yevgeniy Rechkin

TEXHOMAPKET

Yevgeniy Rechkin
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 115%
Alpari-Standard1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
226
Transacciones Rentables:
153 (67.69%)
Transacciones Irrentables:
73 (32.30%)
Mejor transacción:
29.59 USD
Peor transacción:
-22.40 USD
Beneficio Bruto:
307.10 USD (7 604 pips)
Pérdidas Brutas:
-167.18 USD (5 555 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (22.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
29.59 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
90.07%
Carga máxima del depósito:
2.99%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.25
Transacciones Largas:
147 (65.04%)
Transacciones Cortas:
79 (34.96%)
Factor de Beneficio:
1.84
Beneficio Esperado:
0.62 USD
Beneficio medio:
2.01 USD
Pérdidas medias:
-2.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-4.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.40 USD (1)
Crecimiento al mes:
10.89%
Pronóstico anual:
132.13%
Trading algorítmico:
69%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.10 USD
Máxima:
22.40 USD (16.68%)
Reducción relativa:
De balance:
16.68% (22.40 USD)
De fondos:
6.88% (17.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
INJ 28
AXS 24
TRUMP 23
AVALANCH 22
APTOS 21
ILLUVIUM 19
RENDER 18
CHAINLNK 16
GBPUSD 16
EURUSD 13
WTI 8
NG 7
NEAR 5
SUGAR 3
BRN 2
XAUUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
INJ 18
AXS 5
TRUMP -1
AVALANCH 13
APTOS -19
ILLUVIUM 4
RENDER -12
CHAINLNK 59
GBPUSD -8
EURUSD 5
WTI 20
NG 19
NEAR 1
SUGAR 4
BRN 30
XAUUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
INJ 312
AXS 416
TRUMP -126
AVALANCH 262
APTOS -184
ILLUVIUM 364
RENDER -143
CHAINLNK 590
GBPUSD -690
EURUSD 340
WTI 201
NG 10
NEAR 147
SUGAR 33
BRN 300
XAUUSD 217
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +29.59 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +22.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-Standard1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GCI-Live
0.00 × 5
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
ForexTime-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 16
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
ICMarkets-Live06
0.00 × 23
Axi-US06-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 1
AxiTrader-US01-Demo
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 53
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarkets-Live15
0.00 × 28
TitanFX-05
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
otros 301...
No hay comentarios
2025.12.25 18:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
