- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
226
Negociações com lucro:
153 (67.69%)
Negociações com perda:
73 (32.30%)
Melhor negociação:
29.59 USD
Pior negociação:
-22.40 USD
Lucro bruto:
307.10 USD (7 604 pips)
Perda bruta:
-167.18 USD (5 555 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (22.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.59 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
90.07%
Depósito máximo carregado:
2.99%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.25
Negociações longas:
147 (65.04%)
Negociações curtas:
79 (34.96%)
Fator de lucro:
1.84
Valor esperado:
0.62 USD
Lucro médio:
2.01 USD
Perda média:
-2.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-4.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.40 USD (1)
Crescimento mensal:
10.89%
Previsão anual:
132.13%
Algotrading:
69%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.10 USD
Máximo:
22.40 USD (16.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.68% (22.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.88% (17.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|INJ
|28
|AXS
|24
|TRUMP
|23
|AVALANCH
|22
|APTOS
|21
|ILLUVIUM
|19
|RENDER
|18
|CHAINLNK
|16
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|13
|WTI
|8
|NG
|7
|NEAR
|5
|SUGAR
|3
|BRN
|2
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|INJ
|18
|AXS
|5
|TRUMP
|-1
|AVALANCH
|13
|APTOS
|-19
|ILLUVIUM
|4
|RENDER
|-12
|CHAINLNK
|59
|GBPUSD
|-8
|EURUSD
|5
|WTI
|20
|NG
|19
|NEAR
|1
|SUGAR
|4
|BRN
|30
|XAUUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|INJ
|312
|AXS
|416
|TRUMP
|-126
|AVALANCH
|262
|APTOS
|-184
|ILLUVIUM
|364
|RENDER
|-143
|CHAINLNK
|590
|GBPUSD
|-690
|EURUSD
|340
|WTI
|201
|NG
|10
|NEAR
|147
|SUGAR
|33
|BRN
|300
|XAUUSD
|217
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +29.59 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +22.18 USD
Máxima perda consecutiva: -4.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-Standard1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GCI-Live
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 16
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 23
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US01-Demo
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 53
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 28
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
301 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
115%
0
0
USD
USD
262
USD
USD
16
69%
226
67%
90%
1.83
0.62
USD
USD
17%
1:500