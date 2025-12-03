- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
174
Kârla kapanan işlemler:
72 (41.37%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (58.62%)
En iyi işlem:
346.99 USD
En kötü işlem:
-358.93 USD
Brüt kâr:
18 708.06 USD (289 629 pips)
Brüt zarar:
-17 008.49 USD (240 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (2 463.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 463.78 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.01%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.25
Alış işlemleri:
89 (51.15%)
Satış işlemleri:
85 (48.85%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
9.77 USD
Ortalama kâr:
259.83 USD
Ortalama zarar:
-166.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-3 622.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 622.30 USD (16)
Aylık büyüme:
-20.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
91.98 USD
Maksimum:
6 695.85 USD (36.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|7
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|5
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.6K
|GBPJPY
|-160
|EURJPY
|-217
|USDJPY
|-370
|CHFJPY
|190
|CADJPY
|-319
|AUDJPY
|-179
|NZDJPY
|147
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|59K
|GBPJPY
|-591
|EURJPY
|-2.8K
|USDJPY
|-3.4K
|CHFJPY
|1.8K
|CADJPY
|-2.9K
|AUDJPY
|-3K
|NZDJPY
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +346.99 USD
En kötü işlem: -359 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +2 463.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 622.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
7
0%
174
41%
100%
1.09
9.77
USD
USD
0%
1:50