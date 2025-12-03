SinaisSeções
Agung Saputra

Agung TF

Agung Saputra
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 37%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
222
Negociações com lucro:
93 (41.89%)
Negociações com perda:
129 (58.11%)
Melhor negociação:
346.99 USD
Pior negociação:
-358.93 USD
Lucro bruto:
23 287.97 USD (375 422 pips)
Perda bruta:
-21 079.39 USD (299 970 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (2 252.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 463.78 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
91.26%
Depósito máximo carregado:
25.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.27
Negociações longas:
129 (58.11%)
Negociações curtas:
93 (41.89%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
9.95 USD
Lucro médio:
250.41 USD
Perda média:
-163.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-3 622.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 622.30 USD (16)
Crescimento mensal:
4.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
129.88 USD
Máximo:
8 178.33 USD (44.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.68% (8 178.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.28% (417.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 176
GBPJPY 10
EURJPY 9
CHFJPY 7
USDJPY 6
CADJPY 6
AUDJPY 6
NZDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.3K
GBPJPY -160
EURJPY -298
CHFJPY 350
USDJPY -370
CADJPY -530
AUDJPY -379
NZDJPY 318
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 84K
GBPJPY -591
EURJPY -2.8K
CHFJPY 4.1K
USDJPY -3.4K
CADJPY -3.9K
AUDJPY -4K
NZDJPY 1.9K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +346.99 USD
Pior negociação: -359 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +2 252.29 USD
Máxima perda consecutiva: -3 622.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
Sem comentários
2025.12.25 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
