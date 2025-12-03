- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
222
Negociações com lucro:
93 (41.89%)
Negociações com perda:
129 (58.11%)
Melhor negociação:
346.99 USD
Pior negociação:
-358.93 USD
Lucro bruto:
23 287.97 USD (375 422 pips)
Perda bruta:
-21 079.39 USD (299 970 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (2 252.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 463.78 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
91.26%
Depósito máximo carregado:
25.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.27
Negociações longas:
129 (58.11%)
Negociações curtas:
93 (41.89%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
9.95 USD
Lucro médio:
250.41 USD
Perda média:
-163.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-3 622.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 622.30 USD (16)
Crescimento mensal:
4.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
129.88 USD
Máximo:
8 178.33 USD (44.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.68% (8 178.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.28% (417.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|9
|CHFJPY
|7
|USDJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPJPY
|-160
|EURJPY
|-298
|CHFJPY
|350
|USDJPY
|-370
|CADJPY
|-530
|AUDJPY
|-379
|NZDJPY
|318
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|84K
|GBPJPY
|-591
|EURJPY
|-2.8K
|CHFJPY
|4.1K
|USDJPY
|-3.4K
|CADJPY
|-3.9K
|AUDJPY
|-4K
|NZDJPY
|1.9K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +346.99 USD
Pior negociação: -359 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +2 252.29 USD
Máxima perda consecutiva: -3 622.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
FXNet-Real
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
MGK-MAIN
|0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
Exness-Real16
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real33
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
282 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
37%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
11
0%
222
41%
91%
1.10
9.95
USD
USD
48%
1:50