- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
221
盈利交易:
93 (42.08%)
亏损交易:
128 (57.92%)
最好交易:
346.99 USD
最差交易:
-358.93 USD
毛利:
23 287.97 USD (375 422 pips)
毛利亏损:
-20 978.39 USD (297 970 pips)
最大连续赢利:
10 (2 252.29 USD)
最大连续盈利:
2 463.78 USD (9)
夏普比率:
0.07
交易活动:
94.75%
最大入金加载:
25.67%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.28
长期交易:
128 (57.92%)
短期交易:
93 (42.08%)
利润因子:
1.11
预期回报:
10.45 USD
平均利润:
250.41 USD
平均损失:
-163.89 USD
最大连续失误:
16 (-3 622.30 USD)
最大连续亏损:
-3 622.30 USD (16)
每月增长:
6.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
129.88 USD
最大值:
8 178.33 USD (44.89%)
相对跌幅:
结余:
47.68% (8 178.33 USD)
净值:
8.28% (417.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|175
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|9
|CHFJPY
|7
|USDJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.4K
|GBPJPY
|-160
|EURJPY
|-298
|CHFJPY
|350
|USDJPY
|-370
|CADJPY
|-530
|AUDJPY
|-379
|NZDJPY
|318
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|86K
|GBPJPY
|-591
|EURJPY
|-2.8K
|CHFJPY
|4.1K
|USDJPY
|-3.4K
|CADJPY
|-3.9K
|AUDJPY
|-4K
|NZDJPY
|1.9K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +346.99 USD
最差交易: -359 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +2 252.29 USD
最大连续亏损: -3 622.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
39%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
11
0%
221
42%
95%
1.11
10.45
USD
USD
48%
1:50