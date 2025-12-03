信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Agung TF
Agung Saputra

Agung TF

Agung Saputra
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 39%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
221
盈利交易:
93 (42.08%)
亏损交易:
128 (57.92%)
最好交易:
346.99 USD
最差交易:
-358.93 USD
毛利:
23 287.97 USD (375 422 pips)
毛利亏损:
-20 978.39 USD (297 970 pips)
最大连续赢利:
10 (2 252.29 USD)
最大连续盈利:
2 463.78 USD (9)
夏普比率:
0.07
交易活动:
94.75%
最大入金加载:
25.67%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.28
长期交易:
128 (57.92%)
短期交易:
93 (42.08%)
利润因子:
1.11
预期回报:
10.45 USD
平均利润:
250.41 USD
平均损失:
-163.89 USD
最大连续失误:
16 (-3 622.30 USD)
最大连续亏损:
-3 622.30 USD (16)
每月增长:
6.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
129.88 USD
最大值:
8 178.33 USD (44.89%)
相对跌幅:
结余:
47.68% (8 178.33 USD)
净值:
8.28% (417.57 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 175
GBPJPY 10
EURJPY 9
CHFJPY 7
USDJPY 6
CADJPY 6
AUDJPY 6
NZDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.4K
GBPJPY -160
EURJPY -298
CHFJPY 350
USDJPY -370
CADJPY -530
AUDJPY -379
NZDJPY 318
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 86K
GBPJPY -591
EURJPY -2.8K
CHFJPY 4.1K
USDJPY -3.4K
CADJPY -3.9K
AUDJPY -4K
NZDJPY 1.9K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +346.99 USD
最差交易: -359 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +2 252.29 USD
最大连续亏损: -3 622.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 更多...
没有评论
2025.12.25 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
