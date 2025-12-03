SeñalesSecciones
Agung Saputra

Agung TF

Agung Saputra
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 37%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
222
Transacciones Rentables:
93 (41.89%)
Transacciones Irrentables:
129 (58.11%)
Mejor transacción:
346.99 USD
Peor transacción:
-358.93 USD
Beneficio Bruto:
23 287.97 USD (375 422 pips)
Pérdidas Brutas:
-21 079.39 USD (299 970 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (2 252.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 463.78 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
91.26%
Carga máxima del depósito:
25.67%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.27
Transacciones Largas:
129 (58.11%)
Transacciones Cortas:
93 (41.89%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
9.95 USD
Beneficio medio:
250.41 USD
Pérdidas medias:
-163.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-3 622.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 622.30 USD (16)
Crecimiento al mes:
4.08%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
129.88 USD
Máxima:
8 178.33 USD (44.89%)
Reducción relativa:
De balance:
47.68% (8 178.33 USD)
De fondos:
8.28% (417.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 176
GBPJPY 10
EURJPY 9
CHFJPY 7
USDJPY 6
CADJPY 6
AUDJPY 6
NZDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.3K
GBPJPY -160
EURJPY -298
CHFJPY 350
USDJPY -370
CADJPY -530
AUDJPY -379
NZDJPY 318
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 84K
GBPJPY -591
EURJPY -2.8K
CHFJPY 4.1K
USDJPY -3.4K
CADJPY -3.9K
AUDJPY -4K
NZDJPY 1.9K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +346.99 USD
Peor transacción: -359 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +2 252.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 622.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 282...
2025.12.25 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
