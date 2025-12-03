- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
174
Profit Trade:
72 (41.37%)
Loss Trade:
102 (58.62%)
Best Trade:
346.99 USD
Worst Trade:
-358.93 USD
Profitto lordo:
18 708.06 USD (289 629 pips)
Perdita lorda:
-17 008.49 USD (240 848 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (2 463.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 463.78 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.01%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
89 (51.15%)
Short Trade:
85 (48.85%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
9.77 USD
Profitto medio:
259.83 USD
Perdita media:
-166.75 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-3 622.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 622.30 USD (16)
Crescita mensile:
-20.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.98 USD
Massimale:
6 695.85 USD (36.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|7
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|6
|CADJPY
|5
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.6K
|GBPJPY
|-160
|EURJPY
|-217
|USDJPY
|-370
|CHFJPY
|190
|CADJPY
|-319
|AUDJPY
|-179
|NZDJPY
|147
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|59K
|GBPJPY
|-591
|EURJPY
|-2.8K
|USDJPY
|-3.4K
|CHFJPY
|1.8K
|CADJPY
|-2.9K
|AUDJPY
|-3K
|NZDJPY
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +346.99 USD
Worst Trade: -359 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +2 463.78 USD
Massima perdita consecutiva: -3 622.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
281 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
7
0%
174
41%
100%
1.09
9.77
USD
USD
0%
1:50