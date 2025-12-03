SegnaliSezioni
Agung Saputra

Agung TF

Agung Saputra
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
174
Profit Trade:
72 (41.37%)
Loss Trade:
102 (58.62%)
Best Trade:
346.99 USD
Worst Trade:
-358.93 USD
Profitto lordo:
18 708.06 USD (289 629 pips)
Perdita lorda:
-17 008.49 USD (240 848 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (2 463.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 463.78 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.01%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
89 (51.15%)
Short Trade:
85 (48.85%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
9.77 USD
Profitto medio:
259.83 USD
Perdita media:
-166.75 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-3 622.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 622.30 USD (16)
Crescita mensile:
-20.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.98 USD
Massimale:
6 695.85 USD (36.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 134
GBPJPY 10
EURJPY 7
USDJPY 6
CHFJPY 6
CADJPY 5
AUDJPY 5
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.6K
GBPJPY -160
EURJPY -217
USDJPY -370
CHFJPY 190
CADJPY -319
AUDJPY -179
NZDJPY 147
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 59K
GBPJPY -591
EURJPY -2.8K
USDJPY -3.4K
CHFJPY 1.8K
CADJPY -2.9K
AUDJPY -3K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +346.99 USD
Worst Trade: -359 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +2 463.78 USD
Massima perdita consecutiva: -3 622.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real33
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
MetasGroup-Live
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
281 più
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
