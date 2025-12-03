- Прирост
Всего трейдов:
218
Прибыльных трейдов:
91 (41.74%)
Убыточных трейдов:
127 (58.26%)
Лучший трейд:
346.99 USD
Худший трейд:
-358.93 USD
Общая прибыль:
22 799.91 USD (365 422 pips)
Общий убыток:
-20 877.39 USD (295 970 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (2 252.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 463.78 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
94.75%
Макс. загрузка депозита:
25.67%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
125 (57.34%)
Коротких трейдов:
93 (42.66%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
8.82 USD
Средняя прибыль:
250.55 USD
Средний убыток:
-164.39 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-3 622.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 622.30 USD (16)
Прирост в месяц:
3.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
129.88 USD
Максимальная:
8 178.33 USD (44.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.68% (8 178.33 USD)
По эквити:
8.28% (417.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|172
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|9
|CHFJPY
|7
|USDJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3K
|GBPJPY
|-160
|EURJPY
|-298
|CHFJPY
|350
|USDJPY
|-370
|CADJPY
|-530
|AUDJPY
|-379
|NZDJPY
|318
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|78K
|GBPJPY
|-591
|EURJPY
|-2.8K
|CHFJPY
|4.1K
|USDJPY
|-3.4K
|CADJPY
|-3.9K
|AUDJPY
|-4K
|NZDJPY
|1.9K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Лучший трейд: +346.99 USD
Худший трейд: -359 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +2 252.29 USD
Макс. убыток в серии: -3 622.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
