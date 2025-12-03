СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Agung TF
Agung Saputra

Agung TF

Agung Saputra
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 32%
MaxrichGroup-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
218
Прибыльных трейдов:
91 (41.74%)
Убыточных трейдов:
127 (58.26%)
Лучший трейд:
346.99 USD
Худший трейд:
-358.93 USD
Общая прибыль:
22 799.91 USD (365 422 pips)
Общий убыток:
-20 877.39 USD (295 970 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (2 252.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 463.78 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
94.75%
Макс. загрузка депозита:
25.67%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
125 (57.34%)
Коротких трейдов:
93 (42.66%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
8.82 USD
Средняя прибыль:
250.55 USD
Средний убыток:
-164.39 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-3 622.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 622.30 USD (16)
Прирост в месяц:
3.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
129.88 USD
Максимальная:
8 178.33 USD (44.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.68% (8 178.33 USD)
По эквити:
8.28% (417.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 172
GBPJPY 10
EURJPY 9
CHFJPY 7
USDJPY 6
CADJPY 6
AUDJPY 6
NZDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3K
GBPJPY -160
EURJPY -298
CHFJPY 350
USDJPY -370
CADJPY -530
AUDJPY -379
NZDJPY 318
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 78K
GBPJPY -591
EURJPY -2.8K
CHFJPY 4.1K
USDJPY -3.4K
CADJPY -3.9K
AUDJPY -4K
NZDJPY 1.9K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +346.99 USD
Худший трейд: -359 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +2 252.29 USD
Макс. убыток в серии: -3 622.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.25 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Agung TF
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
7.1K
USD
10
0%
218
41%
95%
1.09
8.82
USD
48%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.