- 자본
- 축소
트레이드:
254
이익 거래:
109 (42.91%)
손실 거래:
145 (57.09%)
최고의 거래:
346.99 USD
최악의 거래:
-358.93 USD
총 수익:
26 930.00 USD (448 895 pips)
총 손실:
-23 667.23 USD (351 212 pips)
연속 최대 이익:
10 (2 280.80 USD)
연속 최대 이익:
2 463.78 USD (9)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
90.07%
최대 입금량:
25.67%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.40
롱(주식매수):
157 (61.81%)
숏(주식차입매도):
97 (38.19%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
12.85 USD
평균 이익:
247.06 USD
평균 손실:
-163.22 USD
연속 최대 손실:
16 (-3 622.30 USD)
연속 최대 손실:
-3 622.30 USD (16)
월별 성장률:
54.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
129.88 USD
최대한의:
8 178.33 USD (44.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.68% (8 178.33 USD)
자본금별:
8.28% (417.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|9
|CHFJPY
|7
|USDJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.3K
|GBPJPY
|-160
|EURJPY
|-298
|CHFJPY
|350
|USDJPY
|-370
|CADJPY
|-530
|AUDJPY
|-379
|NZDJPY
|318
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|106K
|GBPJPY
|-591
|EURJPY
|-2.8K
|CHFJPY
|4.1K
|USDJPY
|-3.4K
|CADJPY
|-3.9K
|AUDJPY
|-4K
|NZDJPY
|1.9K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +346.99 USD
최악의 거래: -359 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +2 280.80 USD
연속 최대 손실: -3 622.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
57%
0
0
USD
USD
8.5K
USD
USD
12
0%
254
42%
90%
1.13
12.85
USD
USD
48%
1:50