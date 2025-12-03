SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Agung TF
Agung Saputra

Agung TF

Agung Saputra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 33%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
226
Gewinntrades:
94 (41.59%)
Verlusttrades:
132 (58.41%)
Bester Trade:
346.99 USD
Schlechtester Trade:
-358.93 USD
Bruttoprofit:
23 489.12 USD (379 465 pips)
Bruttoverlust:
-21 509.91 USD (308 470 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (2 252.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 463.78 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
90.07%
Max deposit load:
25.67%
Letzter Trade:
15 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.24
Long-Positionen:
132 (58.41%)
Short-Positionen:
94 (41.59%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
8.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
249.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-162.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-3 622.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 622.30 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-5.16%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
129.88 USD
Maximaler:
8 178.33 USD (44.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.68% (8 178.33 USD)
Kapital:
8.28% (417.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 180
GBPJPY 10
EURJPY 9
CHFJPY 7
USDJPY 6
CADJPY 6
AUDJPY 6
NZDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3K
GBPJPY -160
EURJPY -298
CHFJPY 350
USDJPY -370
CADJPY -530
AUDJPY -379
NZDJPY 318
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 80K
GBPJPY -591
EURJPY -2.8K
CHFJPY 4.1K
USDJPY -3.4K
CADJPY -3.9K
AUDJPY -4K
NZDJPY 1.9K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +346.99 USD
Schlechtester Trade: -359 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 252.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 622.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
Keine Bewertungen
2025.12.25 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
