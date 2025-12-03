SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Agung TF
Agung Saputra

Agung TF

Agung Saputra
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
174
Bénéfice trades:
72 (41.37%)
Perte trades:
102 (58.62%)
Meilleure transaction:
346.99 USD
Pire transaction:
-358.93 USD
Bénéfice brut:
18 708.06 USD (289 629 pips)
Perte brute:
-17 008.49 USD (240 848 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (2 463.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 463.78 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.01%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.25
Longs trades:
89 (51.15%)
Courts trades:
85 (48.85%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
9.77 USD
Bénéfice moyen:
259.83 USD
Perte moyenne:
-166.75 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-3 622.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 622.30 USD (16)
Croissance mensuelle:
-20.35%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
91.98 USD
Maximal:
6 695.85 USD (36.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 134
GBPJPY 10
EURJPY 7
USDJPY 6
CHFJPY 6
CADJPY 5
AUDJPY 5
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.6K
GBPJPY -160
EURJPY -217
USDJPY -370
CHFJPY 190
CADJPY -319
AUDJPY -179
NZDJPY 147
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 59K
GBPJPY -591
EURJPY -2.8K
USDJPY -3.4K
CHFJPY 1.8K
CADJPY -2.9K
AUDJPY -3K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +346.99 USD
Pire transaction: -359 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +2 463.78 USD
Perte consécutive maximale: -3 622.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real33
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
MetasGroup-Live
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
281 plus...
Aucun avis
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
