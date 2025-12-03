- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
222
利益トレード:
93 (41.89%)
損失トレード:
129 (58.11%)
ベストトレード:
346.99 USD
最悪のトレード:
-358.93 USD
総利益:
23 287.97 USD (375 422 pips)
総損失:
-21 079.39 USD (299 970 pips)
最大連続の勝ち:
10 (2 252.29 USD)
最大連続利益:
2 463.78 USD (9)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
91.26%
最大入金額:
25.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.27
長いトレード:
129 (58.11%)
短いトレード:
93 (41.89%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
9.95 USD
平均利益:
250.41 USD
平均損失:
-163.41 USD
最大連続の負け:
16 (-3 622.30 USD)
最大連続損失:
-3 622.30 USD (16)
月間成長:
4.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
129.88 USD
最大の:
8 178.33 USD (44.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.68% (8 178.33 USD)
エクイティによる:
8.28% (417.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|9
|CHFJPY
|7
|USDJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPJPY
|-160
|EURJPY
|-298
|CHFJPY
|350
|USDJPY
|-370
|CADJPY
|-530
|AUDJPY
|-379
|NZDJPY
|318
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|84K
|GBPJPY
|-591
|EURJPY
|-2.8K
|CHFJPY
|4.1K
|USDJPY
|-3.4K
|CADJPY
|-3.9K
|AUDJPY
|-4K
|NZDJPY
|1.9K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +346.99 USD
最悪のトレード: -359 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +2 252.29 USD
最大連続損失: -3 622.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
282 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
37%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
11
0%
222
41%
91%
1.10
9.95
USD
USD
48%
1:50