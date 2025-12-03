SignalsSections
Senja Karesa Putri

PP One Shoots

Senja Karesa Putri
0 reviews
Reliability
31 weeks
9 / 49K USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 394%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
960
Profit Trades:
853 (88.85%)
Loss Trades:
107 (11.15%)
Best trade:
600.00 USD
Worst trade:
-800.50 USD
Gross Profit:
44 624.07 USD (517 046 pips)
Gross Loss:
-4 617.53 USD (53 313 pips)
Maximum consecutive wins:
65 (2 918.47 USD)
Maximal consecutive profit:
3 573.81 USD (64)
Sharpe Ratio:
0.75
Trading activity:
49.83%
Max deposit load:
10.17%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
42
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
20.94
Long Trades:
515 (53.65%)
Short Trades:
445 (46.35%)
Profit Factor:
9.66
Expected Payoff:
41.67 USD
Average Profit:
52.31 USD
Average Loss:
-43.15 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-1 910.41 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 910.41 USD (6)
Monthly growth:
18.97%
Annual Forecast:
230.19%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
1 910.41 USD (3.36%)
Relative drawdown:
By Balance:
4.16% (1 910.41 USD)
By Equity:
3.92% (1 798.40 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 173
GBPAUD 47
EURAUD 39
USDJPY 38
EURNZD 38
GBPJPY 38
CHFJPY 37
GBPNZD 37
GBPUSD 34
GBPCAD 34
USDCAD 31
AUDJPY 30
AUDUSD 29
USDCHF 27
EURUSD 26
NZDJPY 26
EURJPY 26
NZDUSD 26
GBPCHF 25
EURGBP 24
EURCAD 23
CADJPY 22
AUDCHF 21
NZDCHF 21
AUDCAD 20
NZDCAD 20
CADCHF 18
EURCHF 15
AUDNZD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 17K
GBPAUD 1.2K
EURAUD 1.1K
USDJPY 1.1K
EURNZD 1.4K
GBPJPY 1K
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.3K
GBPUSD 1.3K
GBPCAD 894
USDCAD 666
AUDJPY 694
AUDUSD 722
USDCHF 1.1K
EURUSD 1.2K
NZDJPY 605
EURJPY 955
NZDUSD 471
GBPCHF 657
EURGBP 714
EURCAD 826
CADJPY 646
AUDCHF 558
NZDCHF 522
AUDCAD 490
NZDCAD 327
CADCHF 309
EURCHF 413
AUDNZD 249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 173K
GBPAUD 19K
EURAUD 17K
USDJPY 17K
EURNZD 23K
GBPJPY 15K
CHFJPY 18K
GBPNZD 22K
GBPUSD 13K
GBPCAD 12K
USDCAD 9.1K
AUDJPY 10K
AUDUSD 7.2K
USDCHF 8.8K
EURUSD 12K
NZDJPY 9K
EURJPY 14K
NZDUSD 4.4K
GBPCHF 5.3K
EURGBP 5.3K
EURCAD 11K
CADJPY 9.5K
AUDCHF 4.5K
NZDCHF 4.2K
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 4.5K
CADCHF 2.5K
EURCHF 3.3K
AUDNZD 4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +600.00 USD
Worst trade: -801 USD
Maximum consecutive wins: 64
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +2 918.47 USD
Maximal consecutive loss: -1 910.41 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "SalmaMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

AUSForex-Live
0.00 × 29
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
LCG-Live2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 37
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live03
0.08 × 61
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 64
ICMarketsSC-Live25
0.80 × 85
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.