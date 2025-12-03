- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
960
Profit Trades:
853 (88.85%)
Loss Trades:
107 (11.15%)
Best trade:
600.00 USD
Worst trade:
-800.50 USD
Gross Profit:
44 624.07 USD (517 046 pips)
Gross Loss:
-4 617.53 USD (53 313 pips)
Maximum consecutive wins:
65 (2 918.47 USD)
Maximal consecutive profit:
3 573.81 USD (64)
Sharpe Ratio:
0.75
Trading activity:
49.83%
Max deposit load:
10.17%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
42
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
20.94
Long Trades:
515 (53.65%)
Short Trades:
445 (46.35%)
Profit Factor:
9.66
Expected Payoff:
41.67 USD
Average Profit:
52.31 USD
Average Loss:
-43.15 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-1 910.41 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 910.41 USD (6)
Monthly growth:
18.97%
Annual Forecast:
230.19%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
1 910.41 USD (3.36%)
Relative drawdown:
By Balance:
4.16% (1 910.41 USD)
By Equity:
3.92% (1 798.40 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|GBPAUD
|47
|EURAUD
|39
|USDJPY
|38
|EURNZD
|38
|GBPJPY
|38
|CHFJPY
|37
|GBPNZD
|37
|GBPUSD
|34
|GBPCAD
|34
|USDCAD
|31
|AUDJPY
|30
|AUDUSD
|29
|USDCHF
|27
|EURUSD
|26
|NZDJPY
|26
|EURJPY
|26
|NZDUSD
|26
|GBPCHF
|25
|EURGBP
|24
|EURCAD
|23
|CADJPY
|22
|AUDCHF
|21
|NZDCHF
|21
|AUDCAD
|20
|NZDCAD
|20
|CADCHF
|18
|EURCHF
|15
|AUDNZD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|17K
|GBPAUD
|1.2K
|EURAUD
|1.1K
|USDJPY
|1.1K
|EURNZD
|1.4K
|GBPJPY
|1K
|CHFJPY
|1.2K
|GBPNZD
|1.3K
|GBPUSD
|1.3K
|GBPCAD
|894
|USDCAD
|666
|AUDJPY
|694
|AUDUSD
|722
|USDCHF
|1.1K
|EURUSD
|1.2K
|NZDJPY
|605
|EURJPY
|955
|NZDUSD
|471
|GBPCHF
|657
|EURGBP
|714
|EURCAD
|826
|CADJPY
|646
|AUDCHF
|558
|NZDCHF
|522
|AUDCAD
|490
|NZDCAD
|327
|CADCHF
|309
|EURCHF
|413
|AUDNZD
|249
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|173K
|GBPAUD
|19K
|EURAUD
|17K
|USDJPY
|17K
|EURNZD
|23K
|GBPJPY
|15K
|CHFJPY
|18K
|GBPNZD
|22K
|GBPUSD
|13K
|GBPCAD
|12K
|USDCAD
|9.1K
|AUDJPY
|10K
|AUDUSD
|7.2K
|USDCHF
|8.8K
|EURUSD
|12K
|NZDJPY
|9K
|EURJPY
|14K
|NZDUSD
|4.4K
|GBPCHF
|5.3K
|EURGBP
|5.3K
|EURCAD
|11K
|CADJPY
|9.5K
|AUDCHF
|4.5K
|NZDCHF
|4.2K
|AUDCAD
|6.7K
|NZDCAD
|4.5K
|CADCHF
|2.5K
|EURCHF
|3.3K
|AUDNZD
|4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +600.00 USD
Worst trade: -801 USD
Maximum consecutive wins: 64
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +2 918.47 USD
Maximal consecutive loss: -1 910.41 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "SalmaMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 29
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
LCG-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 37
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live03
|0.08 × 61
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.53 × 64
|
ICMarketsSC-Live25
|0.80 × 85
