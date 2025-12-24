- 자본
- 축소
트레이드:
966
이익 거래:
858 (88.81%)
손실 거래:
108 (11.18%)
최고의 거래:
600.00 USD
최악의 거래:
-800.50 USD
총 수익:
45 036.44 USD (521 250 pips)
총 손실:
-4 647.53 USD (53 613 pips)
연속 최대 이익:
65 (2 918.47 USD)
연속 최대 이익:
3 573.81 USD (64)
샤프 비율:
0.75
거래 활동:
66.66%
최대 입금량:
10.17%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
21.14
롱(주식매수):
521 (53.93%)
숏(주식차입매도):
445 (46.07%)
수익 요인:
9.69
기대수익:
41.81 USD
평균 이익:
52.49 USD
평균 손실:
-43.03 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 910.41 USD)
연속 최대 손실:
-1 910.41 USD (6)
월별 성장률:
4.35%
연간 예측:
52.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 910.41 USD (3.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.16% (1 910.41 USD)
자본금별:
3.92% (1 798.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|GBPAUD
|47
|EURAUD
|39
|USDJPY
|38
|EURNZD
|38
|GBPJPY
|38
|CHFJPY
|37
|GBPNZD
|37
|GBPUSD
|34
|GBPCAD
|34
|USDCAD
|31
|AUDJPY
|30
|AUDUSD
|29
|USDCHF
|27
|EURUSD
|26
|NZDJPY
|26
|EURJPY
|26
|NZDUSD
|26
|GBPCHF
|25
|EURGBP
|24
|EURCAD
|23
|CADJPY
|22
|AUDCHF
|21
|AUDCAD
|21
|NZDCHF
|21
|NZDCAD
|20
|CADCHF
|18
|EURCHF
|15
|AUDNZD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|18K
|GBPAUD
|1.2K
|EURAUD
|1.1K
|USDJPY
|1.1K
|EURNZD
|1.4K
|GBPJPY
|1K
|CHFJPY
|1.2K
|GBPNZD
|1.3K
|GBPUSD
|1.3K
|GBPCAD
|894
|USDCAD
|666
|AUDJPY
|694
|AUDUSD
|722
|USDCHF
|1.1K
|EURUSD
|1.2K
|NZDJPY
|605
|EURJPY
|955
|NZDUSD
|471
|GBPCHF
|657
|EURGBP
|714
|EURCAD
|826
|CADJPY
|646
|AUDCHF
|558
|AUDCAD
|511
|NZDCHF
|522
|NZDCAD
|327
|CADCHF
|309
|EURCHF
|413
|AUDNZD
|249
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|176K
|GBPAUD
|19K
|EURAUD
|17K
|USDJPY
|17K
|EURNZD
|23K
|GBPJPY
|15K
|CHFJPY
|18K
|GBPNZD
|22K
|GBPUSD
|13K
|GBPCAD
|12K
|USDCAD
|9.1K
|AUDJPY
|10K
|AUDUSD
|7.2K
|USDCHF
|8.8K
|EURUSD
|12K
|NZDJPY
|9K
|EURJPY
|14K
|NZDUSD
|4.4K
|GBPCHF
|5.3K
|EURGBP
|5.3K
|EURCAD
|11K
|CADJPY
|9.5K
|AUDCHF
|4.5K
|AUDCAD
|7K
|NZDCHF
|4.2K
|NZDCAD
|4.5K
|CADCHF
|2.5K
|EURCHF
|3.3K
|AUDNZD
|4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +600.00 USD
최악의 거래: -801 USD
연속 최대 이익: 64
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +2 918.47 USD
연속 최대 손실: -1 910.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 29
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 37
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.08 × 61
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.53 × 64
|
ICMarketsSC-Live33
|0.74 × 31
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
398%
6
49K
USD
USD
44K
USD
USD
33
0%
966
88%
67%
9.69
41.81
USD
USD
4%
1:200
Bad