Senja Karesa Putri

PP One Shoots

Senja Karesa Putri
1 리뷰
안정성
33
6 / 49K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 398%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
966
이익 거래:
858 (88.81%)
손실 거래:
108 (11.18%)
최고의 거래:
600.00 USD
최악의 거래:
-800.50 USD
총 수익:
45 036.44 USD (521 250 pips)
총 손실:
-4 647.53 USD (53 613 pips)
연속 최대 이익:
65 (2 918.47 USD)
연속 최대 이익:
3 573.81 USD (64)
샤프 비율:
0.75
거래 활동:
66.66%
최대 입금량:
10.17%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
21.14
롱(주식매수):
521 (53.93%)
숏(주식차입매도):
445 (46.07%)
수익 요인:
9.69
기대수익:
41.81 USD
평균 이익:
52.49 USD
평균 손실:
-43.03 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 910.41 USD)
연속 최대 손실:
-1 910.41 USD (6)
월별 성장률:
4.35%
연간 예측:
52.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 910.41 USD (3.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.16% (1 910.41 USD)
자본금별:
3.92% (1 798.40 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 178
GBPAUD 47
EURAUD 39
USDJPY 38
EURNZD 38
GBPJPY 38
CHFJPY 37
GBPNZD 37
GBPUSD 34
GBPCAD 34
USDCAD 31
AUDJPY 30
AUDUSD 29
USDCHF 27
EURUSD 26
NZDJPY 26
EURJPY 26
NZDUSD 26
GBPCHF 25
EURGBP 24
EURCAD 23
CADJPY 22
AUDCHF 21
AUDCAD 21
NZDCHF 21
NZDCAD 20
CADCHF 18
EURCHF 15
AUDNZD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 18K
GBPAUD 1.2K
EURAUD 1.1K
USDJPY 1.1K
EURNZD 1.4K
GBPJPY 1K
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.3K
GBPUSD 1.3K
GBPCAD 894
USDCAD 666
AUDJPY 694
AUDUSD 722
USDCHF 1.1K
EURUSD 1.2K
NZDJPY 605
EURJPY 955
NZDUSD 471
GBPCHF 657
EURGBP 714
EURCAD 826
CADJPY 646
AUDCHF 558
AUDCAD 511
NZDCHF 522
NZDCAD 327
CADCHF 309
EURCHF 413
AUDNZD 249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 176K
GBPAUD 19K
EURAUD 17K
USDJPY 17K
EURNZD 23K
GBPJPY 15K
CHFJPY 18K
GBPNZD 22K
GBPUSD 13K
GBPCAD 12K
USDCAD 9.1K
AUDJPY 10K
AUDUSD 7.2K
USDCHF 8.8K
EURUSD 12K
NZDJPY 9K
EURJPY 14K
NZDUSD 4.4K
GBPCHF 5.3K
EURGBP 5.3K
EURCAD 11K
CADJPY 9.5K
AUDCHF 4.5K
AUDCAD 7K
NZDCHF 4.2K
NZDCAD 4.5K
CADCHF 2.5K
EURCHF 3.3K
AUDNZD 4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +600.00 USD
최악의 거래: -801 USD
연속 최대 이익: 64
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +2 918.47 USD
연속 최대 손실: -1 910.41 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AUSForex-Live
0.00 × 29
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 37
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 2
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.08 × 61
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 64
ICMarketsSC-Live33
0.74 × 31
20 더...
평균 평점:
nejlepsi
176
nejlepsi 2025.12.24 13:08 
 

Bad

2025.12.31 05:02
No swaps are charged on the signal account
PP One Shoots
월별 30 USD
398%
6
49K
USD
44K
USD
33
0%
966
88%
67%
9.69
41.81
USD
4%
1:200
