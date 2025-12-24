Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AUSForex-Live 0.00 × 29 IFCMarketsLtd-Real 0.00 × 1 Exness-Real27 0.00 × 3 EBCFinancialGroupKY-Live02 0.00 × 19 Axi-US05-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 15 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 11 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 4 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 7 Exness-Real9 0.00 × 35 TickmillUK-Live03 0.00 × 37 Dukascopy-live-1 0.00 × 17 AsiaNuggets-Live 0.00 × 48 LCG-Live2 0.00 × 2 VantageFX-Live 1 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.08 × 61 Exness-Real17 0.11 × 9 STForex-Live 0.14 × 22 ICMarketsSC-Live04 0.18 × 89 ECMarkets-Live05 0.41 × 27 Exness-Real 0.47 × 129 Alpari-Pro.ECN 0.53 × 64 FortFS-Real 0.83 × 12 noch 20 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen