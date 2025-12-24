SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / PP One Shoots
Senja Karesa Putri

PP One Shoots

Senja Karesa Putri
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
32 Wochen
8 / 49K USD
Wachstum seit 2025 395%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
961
Gewinntrades:
854 (88.86%)
Verlusttrades:
107 (11.13%)
Bester Trade:
600.00 USD
Schlechtester Trade:
-800.50 USD
Bruttoprofit:
44 778.27 USD (518 588 pips)
Bruttoverlust:
-4 617.53 USD (53 313 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
65 (2 918.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 573.81 USD (64)
Sharpe Ratio:
0.75
Trading-Aktivität:
58.59%
Max deposit load:
10.17%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
21.02
Long-Positionen:
516 (53.69%)
Short-Positionen:
445 (46.31%)
Profit-Faktor:
9.70
Mathematische Gewinnerwartung:
41.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
52.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-43.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 910.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 910.41 USD (6)
Wachstum pro Monat :
10.87%
Jahresprognose:
131.89%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 910.41 USD (3.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.16% (1 910.41 USD)
Kapital:
3.92% (1 798.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 174
GBPAUD 47
EURAUD 39
USDJPY 38
EURNZD 38
GBPJPY 38
CHFJPY 37
GBPNZD 37
GBPUSD 34
GBPCAD 34
USDCAD 31
AUDJPY 30
AUDUSD 29
USDCHF 27
EURUSD 26
NZDJPY 26
EURJPY 26
NZDUSD 26
GBPCHF 25
EURGBP 24
EURCAD 23
CADJPY 22
AUDCHF 21
NZDCHF 21
AUDCAD 20
NZDCAD 20
CADCHF 18
EURCHF 15
AUDNZD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 17K
GBPAUD 1.2K
EURAUD 1.1K
USDJPY 1.1K
EURNZD 1.4K
GBPJPY 1K
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.3K
GBPUSD 1.3K
GBPCAD 894
USDCAD 666
AUDJPY 694
AUDUSD 722
USDCHF 1.1K
EURUSD 1.2K
NZDJPY 605
EURJPY 955
NZDUSD 471
GBPCHF 657
EURGBP 714
EURCAD 826
CADJPY 646
AUDCHF 558
NZDCHF 522
AUDCAD 490
NZDCAD 327
CADCHF 309
EURCHF 413
AUDNZD 249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 174K
GBPAUD 19K
EURAUD 17K
USDJPY 17K
EURNZD 23K
GBPJPY 15K
CHFJPY 18K
GBPNZD 22K
GBPUSD 13K
GBPCAD 12K
USDCAD 9.1K
AUDJPY 10K
AUDUSD 7.2K
USDCHF 8.8K
EURUSD 12K
NZDJPY 9K
EURJPY 14K
NZDUSD 4.4K
GBPCHF 5.3K
EURGBP 5.3K
EURCAD 11K
CADJPY 9.5K
AUDCHF 4.5K
NZDCHF 4.2K
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 4.5K
CADCHF 2.5K
EURCHF 3.3K
AUDNZD 4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +600.00 USD
Schlechtester Trade: -801 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 64
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 918.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 910.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AUSForex-Live
0.00 × 29
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 37
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 2
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.08 × 61
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 64
FortFS-Real
0.83 × 12
noch 20 ...
Durchschnittliche Bewertung:
nejlepsi
176
nejlepsi 2025.12.24 13:08 
 

Bad

