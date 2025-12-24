SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / PP One Shoots
Senja Karesa Putri

PP One Shoots

Senja Karesa Putri
1 comentário
Confiabilidade
31 semanas
8 / 49K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 394%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
960
Negociações com lucro:
853 (88.85%)
Negociações com perda:
107 (11.15%)
Melhor negociação:
600.00 USD
Pior negociação:
-800.50 USD
Lucro bruto:
44 624.07 USD (517 046 pips)
Perda bruta:
-4 617.53 USD (53 313 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
65 (2 918.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 573.81 USD (64)
Índice de Sharpe:
0.75
Atividade de negociação:
57.59%
Depósito máximo carregado:
10.17%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
20.94
Negociações longas:
515 (53.65%)
Negociações curtas:
445 (46.35%)
Fator de lucro:
9.66
Valor esperado:
41.67 USD
Lucro médio:
52.31 USD
Perda média:
-43.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 910.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 910.41 USD (6)
Crescimento mensal:
18.97%
Previsão anual:
230.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 910.41 USD (3.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.16% (1 910.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.92% (1 798.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 173
GBPAUD 47
EURAUD 39
USDJPY 38
EURNZD 38
GBPJPY 38
CHFJPY 37
GBPNZD 37
GBPUSD 34
GBPCAD 34
USDCAD 31
AUDJPY 30
AUDUSD 29
USDCHF 27
EURUSD 26
NZDJPY 26
EURJPY 26
NZDUSD 26
GBPCHF 25
EURGBP 24
EURCAD 23
CADJPY 22
AUDCHF 21
NZDCHF 21
AUDCAD 20
NZDCAD 20
CADCHF 18
EURCHF 15
AUDNZD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 17K
GBPAUD 1.2K
EURAUD 1.1K
USDJPY 1.1K
EURNZD 1.4K
GBPJPY 1K
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.3K
GBPUSD 1.3K
GBPCAD 894
USDCAD 666
AUDJPY 694
AUDUSD 722
USDCHF 1.1K
EURUSD 1.2K
NZDJPY 605
EURJPY 955
NZDUSD 471
GBPCHF 657
EURGBP 714
EURCAD 826
CADJPY 646
AUDCHF 558
NZDCHF 522
AUDCAD 490
NZDCAD 327
CADCHF 309
EURCHF 413
AUDNZD 249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 173K
GBPAUD 19K
EURAUD 17K
USDJPY 17K
EURNZD 23K
GBPJPY 15K
CHFJPY 18K
GBPNZD 22K
GBPUSD 13K
GBPCAD 12K
USDCAD 9.1K
AUDJPY 10K
AUDUSD 7.2K
USDCHF 8.8K
EURUSD 12K
NZDJPY 9K
EURJPY 14K
NZDUSD 4.4K
GBPCHF 5.3K
EURGBP 5.3K
EURCAD 11K
CADJPY 9.5K
AUDCHF 4.5K
NZDCHF 4.2K
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 4.5K
CADCHF 2.5K
EURCHF 3.3K
AUDNZD 4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +600.00 USD
Pior negociação: -801 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 64
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +2 918.47 USD
Máxima perda consecutiva: -1 910.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AUSForex-Live
0.00 × 29
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
LCG-Live2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 37
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live03
0.08 × 61
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 64
ICMarketsSC-Live25
0.80 × 85
20 mais ...
Classificação Média:
nejlepsi
176
nejlepsi 2025.12.24 13:08 
 

Bad

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
PP One Shoots
30 USD por mês
394%
8
49K
USD
44K
USD
31
0%
960
88%
58%
9.66
41.67
USD
4%
1:200
Copiar

