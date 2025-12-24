シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PP One Shoots
Senja Karesa Putri

PP One Shoots

Senja Karesa Putri
レビュー1件
信頼性
31週間
8 / 49K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 394%
SalmaMarkets-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
960
利益トレード:
853 (88.85%)
損失トレード:
107 (11.15%)
ベストトレード:
600.00 USD
最悪のトレード:
-800.50 USD
総利益:
44 624.07 USD (517 046 pips)
総損失:
-4 617.53 USD (53 313 pips)
最大連続の勝ち:
65 (2 918.47 USD)
最大連続利益:
3 573.81 USD (64)
シャープレシオ:
0.75
取引アクティビティ:
57.59%
最大入金額:
10.17%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
20.94
長いトレード:
515 (53.65%)
短いトレード:
445 (46.35%)
プロフィットファクター:
9.66
期待されたペイオフ:
41.67 USD
平均利益:
52.31 USD
平均損失:
-43.15 USD
最大連続の負け:
6 (-1 910.41 USD)
最大連続損失:
-1 910.41 USD (6)
月間成長:
18.97%
年間予想:
230.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 910.41 USD (3.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.16% (1 910.41 USD)
エクイティによる:
3.92% (1 798.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 173
GBPAUD 47
EURAUD 39
USDJPY 38
EURNZD 38
GBPJPY 38
CHFJPY 37
GBPNZD 37
GBPUSD 34
GBPCAD 34
USDCAD 31
AUDJPY 30
AUDUSD 29
USDCHF 27
EURUSD 26
NZDJPY 26
EURJPY 26
NZDUSD 26
GBPCHF 25
EURGBP 24
EURCAD 23
CADJPY 22
AUDCHF 21
NZDCHF 21
AUDCAD 20
NZDCAD 20
CADCHF 18
EURCHF 15
AUDNZD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 17K
GBPAUD 1.2K
EURAUD 1.1K
USDJPY 1.1K
EURNZD 1.4K
GBPJPY 1K
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.3K
GBPUSD 1.3K
GBPCAD 894
USDCAD 666
AUDJPY 694
AUDUSD 722
USDCHF 1.1K
EURUSD 1.2K
NZDJPY 605
EURJPY 955
NZDUSD 471
GBPCHF 657
EURGBP 714
EURCAD 826
CADJPY 646
AUDCHF 558
NZDCHF 522
AUDCAD 490
NZDCAD 327
CADCHF 309
EURCHF 413
AUDNZD 249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 173K
GBPAUD 19K
EURAUD 17K
USDJPY 17K
EURNZD 23K
GBPJPY 15K
CHFJPY 18K
GBPNZD 22K
GBPUSD 13K
GBPCAD 12K
USDCAD 9.1K
AUDJPY 10K
AUDUSD 7.2K
USDCHF 8.8K
EURUSD 12K
NZDJPY 9K
EURJPY 14K
NZDUSD 4.4K
GBPCHF 5.3K
EURGBP 5.3K
EURCAD 11K
CADJPY 9.5K
AUDCHF 4.5K
NZDCHF 4.2K
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 4.5K
CADCHF 2.5K
EURCHF 3.3K
AUDNZD 4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +600.00 USD
最悪のトレード: -801 USD
最大連続の勝ち: 64
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +2 918.47 USD
最大連続損失: -1 910.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AUSForex-Live
0.00 × 29
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
LCG-Live2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 37
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live03
0.08 × 61
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 64
ICMarketsSC-Live25
0.80 × 85
20 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
平均の評価:
nejlepsi
176
nejlepsi 2025.12.24 13:08 
 

Bad

リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
PP One Shoots
30 USD/月
394%
8
49K
USD
44K
USD
31
0%
960
88%
58%
9.66
41.67
USD
4%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください