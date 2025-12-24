СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PP One Shoots
Senja Karesa Putri

PP One Shoots

Senja Karesa Putri
1 отзыв
Надежность
31 неделя
9 / 49K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 394%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
960
Прибыльных трейдов:
853 (88.85%)
Убыточных трейдов:
107 (11.15%)
Лучший трейд:
600.00 USD
Худший трейд:
-800.50 USD
Общая прибыль:
44 624.07 USD (517 046 pips)
Общий убыток:
-4 617.53 USD (53 313 pips)
Макс. серия выигрышей:
65 (2 918.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 573.81 USD (64)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
51.96%
Макс. загрузка депозита:
10.17%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
20.94
Длинных трейдов:
515 (53.65%)
Коротких трейдов:
445 (46.35%)
Профит фактор:
9.66
Мат. ожидание:
41.67 USD
Средняя прибыль:
52.31 USD
Средний убыток:
-43.15 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 910.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 910.41 USD (6)
Прирост в месяц:
18.97%
Годовой прогноз:
230.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 910.41 USD (3.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.16% (1 910.41 USD)
По эквити:
3.92% (1 798.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 173
GBPAUD 47
EURAUD 39
USDJPY 38
EURNZD 38
GBPJPY 38
CHFJPY 37
GBPNZD 37
GBPUSD 34
GBPCAD 34
USDCAD 31
AUDJPY 30
AUDUSD 29
USDCHF 27
EURUSD 26
NZDJPY 26
EURJPY 26
NZDUSD 26
GBPCHF 25
EURGBP 24
EURCAD 23
CADJPY 22
AUDCHF 21
NZDCHF 21
AUDCAD 20
NZDCAD 20
CADCHF 18
EURCHF 15
AUDNZD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 17K
GBPAUD 1.2K
EURAUD 1.1K
USDJPY 1.1K
EURNZD 1.4K
GBPJPY 1K
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.3K
GBPUSD 1.3K
GBPCAD 894
USDCAD 666
AUDJPY 694
AUDUSD 722
USDCHF 1.1K
EURUSD 1.2K
NZDJPY 605
EURJPY 955
NZDUSD 471
GBPCHF 657
EURGBP 714
EURCAD 826
CADJPY 646
AUDCHF 558
NZDCHF 522
AUDCAD 490
NZDCAD 327
CADCHF 309
EURCHF 413
AUDNZD 249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 173K
GBPAUD 19K
EURAUD 17K
USDJPY 17K
EURNZD 23K
GBPJPY 15K
CHFJPY 18K
GBPNZD 22K
GBPUSD 13K
GBPCAD 12K
USDCAD 9.1K
AUDJPY 10K
AUDUSD 7.2K
USDCHF 8.8K
EURUSD 12K
NZDJPY 9K
EURJPY 14K
NZDUSD 4.4K
GBPCHF 5.3K
EURGBP 5.3K
EURCAD 11K
CADJPY 9.5K
AUDCHF 4.5K
NZDCHF 4.2K
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 4.5K
CADCHF 2.5K
EURCHF 3.3K
AUDNZD 4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +600.00 USD
Худший трейд: -801 USD
Макс. серия выигрышей: 64
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +2 918.47 USD
Макс. убыток в серии: -1 910.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AUSForex-Live
0.00 × 29
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
LCG-Live2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 37
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live03
0.08 × 61
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 64
ICMarketsSC-Live25
0.80 × 85
Средняя оценка:
nejlepsi
171
nejlepsi 2025.12.24 13:08 
 

Bad

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.