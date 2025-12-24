SeñalesSecciones
Senja Karesa Putri

PP One Shoots

Senja Karesa Putri
1 comentario
Fiabilidad
31 semanas
9 / 49K USD
incremento desde 2025 394%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
960
Transacciones Rentables:
853 (88.85%)
Transacciones Irrentables:
107 (11.15%)
Mejor transacción:
600.00 USD
Peor transacción:
-800.50 USD
Beneficio Bruto:
44 624.07 USD (517 046 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 617.53 USD (53 313 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
65 (2 918.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 573.81 USD (64)
Ratio de Sharpe:
0.75
Actividad comercial:
57.59%
Carga máxima del depósito:
10.17%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
20.94
Transacciones Largas:
515 (53.65%)
Transacciones Cortas:
445 (46.35%)
Factor de Beneficio:
9.66
Beneficio Esperado:
41.67 USD
Beneficio medio:
52.31 USD
Pérdidas medias:
-43.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 910.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 910.41 USD (6)
Crecimiento al mes:
18.97%
Pronóstico anual:
230.19%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 910.41 USD (3.36%)
Reducción relativa:
De balance:
4.16% (1 910.41 USD)
De fondos:
3.92% (1 798.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 173
GBPAUD 47
EURAUD 39
USDJPY 38
EURNZD 38
GBPJPY 38
CHFJPY 37
GBPNZD 37
GBPUSD 34
GBPCAD 34
USDCAD 31
AUDJPY 30
AUDUSD 29
USDCHF 27
EURUSD 26
NZDJPY 26
EURJPY 26
NZDUSD 26
GBPCHF 25
EURGBP 24
EURCAD 23
CADJPY 22
AUDCHF 21
NZDCHF 21
AUDCAD 20
NZDCAD 20
CADCHF 18
EURCHF 15
AUDNZD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 17K
GBPAUD 1.2K
EURAUD 1.1K
USDJPY 1.1K
EURNZD 1.4K
GBPJPY 1K
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.3K
GBPUSD 1.3K
GBPCAD 894
USDCAD 666
AUDJPY 694
AUDUSD 722
USDCHF 1.1K
EURUSD 1.2K
NZDJPY 605
EURJPY 955
NZDUSD 471
GBPCHF 657
EURGBP 714
EURCAD 826
CADJPY 646
AUDCHF 558
NZDCHF 522
AUDCAD 490
NZDCAD 327
CADCHF 309
EURCHF 413
AUDNZD 249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 173K
GBPAUD 19K
EURAUD 17K
USDJPY 17K
EURNZD 23K
GBPJPY 15K
CHFJPY 18K
GBPNZD 22K
GBPUSD 13K
GBPCAD 12K
USDCAD 9.1K
AUDJPY 10K
AUDUSD 7.2K
USDCHF 8.8K
EURUSD 12K
NZDJPY 9K
EURJPY 14K
NZDUSD 4.4K
GBPCHF 5.3K
EURGBP 5.3K
EURCAD 11K
CADJPY 9.5K
AUDCHF 4.5K
NZDCHF 4.2K
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 4.5K
CADCHF 2.5K
EURCHF 3.3K
AUDNZD 4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +600.00 USD
Peor transacción: -801 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 64
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +2 918.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 910.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AUSForex-Live
0.00 × 29
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
LCG-Live2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 37
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live03
0.08 × 61
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 64
ICMarketsSC-Live25
0.80 × 85
otros 20...
Evaluación media:
nejlepsi
176
nejlepsi 2025.12.24 13:08 
 

Bad

