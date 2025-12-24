信号部分
信号 / MetaTrader 4 / PP One Shoots
Senja Karesa Putri

PP One Shoots

Senja Karesa Putri
1条评论
可靠性
31
9 / 49K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 394%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
960
盈利交易:
853 (88.85%)
亏损交易:
107 (11.15%)
最好交易:
600.00 USD
最差交易:
-800.50 USD
毛利:
44 624.07 USD (517 046 pips)
毛利亏损:
-4 617.53 USD (53 313 pips)
最大连续赢利:
65 (2 918.47 USD)
最大连续盈利:
3 573.81 USD (64)
夏普比率:
0.75
交易活动:
55.46%
最大入金加载:
10.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
42
平均持有时间:
2 天
采收率:
20.94
长期交易:
515 (53.65%)
短期交易:
445 (46.35%)
利润因子:
9.66
预期回报:
41.67 USD
平均利润:
52.31 USD
平均损失:
-43.15 USD
最大连续失误:
6 (-1 910.41 USD)
最大连续亏损:
-1 910.41 USD (6)
每月增长:
18.97%
年度预测:
230.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 910.41 USD (3.36%)
相对跌幅:
结余:
4.16% (1 910.41 USD)
净值:
3.92% (1 798.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 173
GBPAUD 47
EURAUD 39
USDJPY 38
EURNZD 38
GBPJPY 38
CHFJPY 37
GBPNZD 37
GBPUSD 34
GBPCAD 34
USDCAD 31
AUDJPY 30
AUDUSD 29
USDCHF 27
EURUSD 26
NZDJPY 26
EURJPY 26
NZDUSD 26
GBPCHF 25
EURGBP 24
EURCAD 23
CADJPY 22
AUDCHF 21
NZDCHF 21
AUDCAD 20
NZDCAD 20
CADCHF 18
EURCHF 15
AUDNZD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 17K
GBPAUD 1.2K
EURAUD 1.1K
USDJPY 1.1K
EURNZD 1.4K
GBPJPY 1K
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.3K
GBPUSD 1.3K
GBPCAD 894
USDCAD 666
AUDJPY 694
AUDUSD 722
USDCHF 1.1K
EURUSD 1.2K
NZDJPY 605
EURJPY 955
NZDUSD 471
GBPCHF 657
EURGBP 714
EURCAD 826
CADJPY 646
AUDCHF 558
NZDCHF 522
AUDCAD 490
NZDCAD 327
CADCHF 309
EURCHF 413
AUDNZD 249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 173K
GBPAUD 19K
EURAUD 17K
USDJPY 17K
EURNZD 23K
GBPJPY 15K
CHFJPY 18K
GBPNZD 22K
GBPUSD 13K
GBPCAD 12K
USDCAD 9.1K
AUDJPY 10K
AUDUSD 7.2K
USDCHF 8.8K
EURUSD 12K
NZDJPY 9K
EURJPY 14K
NZDUSD 4.4K
GBPCHF 5.3K
EURGBP 5.3K
EURCAD 11K
CADJPY 9.5K
AUDCHF 4.5K
NZDCHF 4.2K
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 4.5K
CADCHF 2.5K
EURCHF 3.3K
AUDNZD 4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +600.00 USD
最差交易: -801 USD
最大连续赢利: 64
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +2 918.47 USD
最大连续亏损: -1 910.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AUSForex-Live
0.00 × 29
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
LCG-Live2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 37
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live03
0.08 × 61
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 64
ICMarketsSC-Live25
0.80 × 85
20 更多...
平均等级:
nejlepsi
176
nejlepsi 2025.12.24 13:08 
 

Bad

