İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
52 (75.36%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (24.64%)
En iyi işlem:
8.28 USD
En kötü işlem:
-20.68 USD
Brüt kâr:
89.19 USD (48 100 pips)
Brüt zarar:
-49.98 USD (15 008 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (35.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.94 USD (16)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
67 (97.10%)
Satış işlemleri:
2 (2.90%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
1.72 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-14.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.88 USD (2)
Aylık büyüme:
17.41%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.81 USD
Maksimum:
29.50 USD (12.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|18
|BRENT
|11
|.US30Cash
|11
|XAUUSD
|8
|.JP225Cash
|7
|.US500Cash
|5
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|4
|BRENT
|17
|.US30Cash
|7
|XAUUSD
|-11
|.JP225Cash
|13
|.US500Cash
|2
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|-1
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|759
|BRENT
|67
|.US30Cash
|8.2K
|XAUUSD
|-939
|.JP225Cash
|21K
|.US500Cash
|1.1K
|EURUSD
|365
|GBPUSD
|-94
|USDCHF
|122
|.USTECHCash
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.28 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +35.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 85
|
Exness-Real3
|0.18 × 22
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1396
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
Axiory-Live
|0.28 × 32
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 20
|
SFM-Live
|0.31 × 113
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 284
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
Tickmill-Live08
|0.35 × 275
|
Axi-US07-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.37 × 41
