Sinyaller / MetaTrader 4 / EpicGameTradeRoboF
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeRoboF

Jose Carlos Miranda Reyes
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
52 (75.36%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (24.64%)
En iyi işlem:
8.28 USD
En kötü işlem:
-20.68 USD
Brüt kâr:
89.19 USD (48 100 pips)
Brüt zarar:
-49.98 USD (15 008 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (35.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.94 USD (16)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
67 (97.10%)
Satış işlemleri:
2 (2.90%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
1.72 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-14.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.88 USD (2)
Aylık büyüme:
17.41%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.81 USD
Maksimum:
29.50 USD (12.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 18
BRENT 11
.US30Cash 11
XAUUSD 8
.JP225Cash 7
.US500Cash 5
EURUSD 5
GBPUSD 2
USDCHF 1
.USTECHCash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 4
BRENT 17
.US30Cash 7
XAUUSD -11
.JP225Cash 13
.US500Cash 2
EURUSD 3
GBPUSD -1
USDCHF 1
.USTECHCash 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 759
BRENT 67
.US30Cash 8.2K
XAUUSD -939
.JP225Cash 21K
.US500Cash 1.1K
EURUSD 365
GBPUSD -94
USDCHF 122
.USTECHCash 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.28 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +35.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 85
Exness-Real3
0.18 × 22
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1396
IronFXBM-Real4
0.26 × 142
Axiory-Live
0.28 × 32
UniverseWheel-Live
0.30 × 20
SFM-Live
0.31 × 113
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 284
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live08
0.35 × 275
Axi-US07-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.37 × 41
421 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
