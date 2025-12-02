SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EpicGameTradeRoboF
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeRoboF

Jose Carlos Miranda Reyes
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
54 (76.05%)
Loss Trade:
17 (23.94%)
Best Trade:
8.28 USD
Worst Trade:
-20.68 USD
Profitto lordo:
93.95 USD (48 608 pips)
Perdita lorda:
-49.98 USD (15 008 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (35.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.94 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
8.36%
Massimo carico di deposito:
5.28%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
69 (97.18%)
Short Trade:
2 (2.82%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
1.74 USD
Perdita media:
-2.94 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-14.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.88 USD (2)
Crescita mensile:
19.52%
Algo trading:
16%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.81 USD
Massimale:
29.50 USD (12.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.24% (29.50 USD)
Per equità:
0.81% (2.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 18
BRENT 11
.US30Cash 11
XAUUSD 10
.JP225Cash 7
.US500Cash 5
EURUSD 5
GBPUSD 2
USDCHF 1
.USTECHCash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 4
BRENT 17
.US30Cash 7
XAUUSD -6
.JP225Cash 13
.US500Cash 2
EURUSD 3
GBPUSD -1
USDCHF 1
.USTECHCash 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 759
BRENT 67
.US30Cash 8.2K
XAUUSD -431
.JP225Cash 21K
.US500Cash 1.1K
EURUSD 365
GBPUSD -94
USDCHF 122
.USTECHCash 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.28 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.94 USD
Massima perdita consecutiva: -14.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 85
Exness-Real3
0.18 × 22
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1396
IronFXBM-Real4
0.26 × 142
Axiory-Live
0.28 × 32
UniverseWheel-Live
0.30 × 20
SFM-Live
0.31 × 113
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 284
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live08
0.35 × 275
Axi-US07-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.37 × 41
421 più
Non ci sono recensioni
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
