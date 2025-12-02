- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
54 (76.05%)
Loss Trade:
17 (23.94%)
Best Trade:
8.28 USD
Worst Trade:
-20.68 USD
Profitto lordo:
93.95 USD (48 608 pips)
Perdita lorda:
-49.98 USD (15 008 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (35.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.94 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
8.36%
Massimo carico di deposito:
5.28%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
69 (97.18%)
Short Trade:
2 (2.82%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
1.74 USD
Perdita media:
-2.94 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-14.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.88 USD (2)
Crescita mensile:
19.52%
Algo trading:
16%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.81 USD
Massimale:
29.50 USD (12.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.24% (29.50 USD)
Per equità:
0.81% (2.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|18
|BRENT
|11
|.US30Cash
|11
|XAUUSD
|10
|.JP225Cash
|7
|.US500Cash
|5
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|4
|BRENT
|17
|.US30Cash
|7
|XAUUSD
|-6
|.JP225Cash
|13
|.US500Cash
|2
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|-1
|USDCHF
|1
|.USTECHCash
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|759
|BRENT
|67
|.US30Cash
|8.2K
|XAUUSD
|-431
|.JP225Cash
|21K
|.US500Cash
|1.1K
|EURUSD
|365
|GBPUSD
|-94
|USDCHF
|122
|.USTECHCash
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.28 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.94 USD
Massima perdita consecutiva: -14.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 85
|
Exness-Real3
|0.18 × 22
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1396
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
Axiory-Live
|0.28 × 32
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 20
|
SFM-Live
|0.31 × 113
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 284
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
Tickmill-Live08
|0.35 × 275
|
Axi-US07-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.37 × 41
