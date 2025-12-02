SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EpicGameTradeRoboF
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeRoboF

Jose Carlos Miranda Reyes
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 92%
RoboForex-ECN
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
192
Gewinntrades:
160 (83.33%)
Verlusttrades:
32 (16.67%)
Bester Trade:
16.53 USD
Schlechtester Trade:
-20.68 USD
Bruttoprofit:
275.36 USD (66 546 pips)
Bruttoverlust:
-68.11 USD (16 800 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (25.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.42 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
43.24%
Max deposit load:
22.13%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
7.03
Long-Positionen:
157 (81.77%)
Short-Positionen:
35 (18.23%)
Profit-Faktor:
4.04
Mathematische Gewinnerwartung:
1.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-14.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.88 USD (2)
Wachstum pro Monat :
66.75%
Algo-Trading:
6%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13.81 USD
Maximaler:
29.50 USD (12.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.24% (29.50 USD)
Kapital:
8.34% (36.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 60
USDJPY 50
EURUSD 24
GBPUSD 12
BRENT 11
.US30Cash 11
.JP225Cash 7
GBPJPY 6
.US500Cash 5
.USTECHCash 5
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 92
USDJPY 33
EURUSD 21
GBPUSD 6
BRENT 17
.US30Cash 7
.JP225Cash 13
GBPJPY 3
.US500Cash 2
.USTECHCash 12
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 8.5K
USDJPY 4.5K
EURUSD 1.8K
GBPUSD 615
BRENT 67
.US30Cash 8.2K
.JP225Cash 21K
GBPJPY 492
.US500Cash 1.1K
.USTECHCash 3.8K
USDCHF 122
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.53 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 85
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
Exness-Real3
0.21 × 24
UniverseWheel-Live
0.25 × 24
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.26 × 144
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1399
Axiory-Live
0.29 × 34
SFM-Live
0.31 × 113
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 284
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live08
0.35 × 277
ICMarketsSC-Live16
0.36 × 42
Axi-US07-Live
0.36 × 11
noch 424 ...
Keine Bewertungen
2025.12.19 15:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 09:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 09:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
