트레이드:
208
이익 거래:
175 (84.13%)
손실 거래:
33 (15.87%)
최고의 거래:
16.53 USD
최악의 거래:
-126.84 USD
총 수익:
291.68 USD (68 361 pips)
총 손실:
-194.95 USD (29 465 pips)
연속 최대 이익:
25 (25.92 USD)
연속 최대 이익:
38.42 USD (12)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
50.58%
최대 입금량:
22.13%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.76
롱(주식매수):
173 (83.17%)
숏(주식차입매도):
35 (16.83%)
수익 요인:
1.50
기대수익:
0.47 USD
평균 이익:
1.67 USD
평균 손실:
-5.91 USD
연속 최대 손실:
9 (-14.45 USD)
연속 최대 손실:
-126.84 USD (1)
월별 성장률:
2.86%
Algo 트레이딩:
6%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.81 USD
최대한의:
126.84 USD (29.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.33% (126.84 USD)
자본금별:
37.19% (160.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|USDJPY
|51
|EURUSD
|31
|GBPUSD
|17
|BRENT
|11
|.US30Cash
|11
|.JP225Cash
|7
|GBPJPY
|6
|.US500Cash
|5
|.USTECHCash
|5
|USDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-32
|USDJPY
|35
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|14
|BRENT
|17
|.US30Cash
|7
|.JP225Cash
|13
|GBPJPY
|3
|.US500Cash
|2
|.USTECHCash
|12
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-3.9K
|USDJPY
|4.7K
|EURUSD
|2.3K
|GBPUSD
|1.4K
|BRENT
|67
|.US30Cash
|8.2K
|.JP225Cash
|21K
|GBPJPY
|492
|.US500Cash
|1.1K
|.USTECHCash
|3.8K
|USDCHF
|122
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.53 USD
최악의 거래: -127 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +25.92 USD
연속 최대 손실: -14.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 85
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
Exness-Real3
|0.21 × 24
|
UniverseWheel-Live
|0.25 × 24
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 144
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1399
|
Axiory-Live
|0.29 × 34
|
SFM-Live
|0.31 × 113
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 284
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
Tickmill-Live08
|0.35 × 277
|
ICMarketsSC-Live16
|0.36 × 42
|
Axi-US07-Live
|0.36 × 11
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
43%
0
0
USD
USD
323
USD
USD
8
6%
208
84%
51%
1.49
0.47
USD
USD
37%
1:300