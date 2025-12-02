- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
189
盈利交易:
157 (83.06%)
亏损交易:
32 (16.93%)
最好交易:
16.53 USD
最差交易:
-20.68 USD
毛利:
271.40 USD (65 911 pips)
毛利亏损:
-68.11 USD (16 800 pips)
最大连续赢利:
25 (25.92 USD)
最大连续盈利:
38.42 USD (12)
夏普比率:
0.31
交易活动:
33.84%
最大入金加载:
22.13%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
38
平均持有时间:
7 小时
采收率:
6.89
长期交易:
154 (81.48%)
短期交易:
35 (18.52%)
利润因子:
3.98
预期回报:
1.08 USD
平均利润:
1.73 USD
平均损失:
-2.13 USD
最大连续失误:
9 (-14.45 USD)
最大连续亏损:
-20.88 USD (2)
每月增长:
80.86%
算法交易:
6%
结余跌幅:
绝对:
13.81 USD
最大值:
29.50 USD (12.24%)
相对跌幅:
结余:
12.24% (29.50 USD)
净值:
4.30% (13.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|47
|EURUSD
|24
|GBPUSD
|12
|BRENT
|11
|.US30Cash
|11
|.JP225Cash
|7
|GBPJPY
|6
|.US500Cash
|5
|.USTECHCash
|5
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|92
|USDJPY
|29
|EURUSD
|21
|GBPUSD
|6
|BRENT
|17
|.US30Cash
|7
|.JP225Cash
|13
|GBPJPY
|3
|.US500Cash
|2
|.USTECHCash
|12
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.5K
|USDJPY
|3.9K
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|615
|BRENT
|67
|.US30Cash
|8.2K
|.JP225Cash
|21K
|GBPJPY
|492
|.US500Cash
|1.1K
|.USTECHCash
|3.8K
|USDCHF
|122
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.53 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +25.92 USD
最大连续亏损: -14.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 85
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
Exness-Real3
|0.21 × 24
|
UniverseWheel-Live
|0.25 × 24
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 144
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1399
|
Axiory-Live
|0.29 × 34
|
SFM-Live
|0.31 × 113
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 284
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
Tickmill-Live08
|0.35 × 277
|
ICMarketsSC-Live16
|0.36 × 42
|
Axi-US07-Live
|0.36 × 11
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
90%
0
0
USD
USD
429
USD
USD
6
6%
189
83%
34%
3.98
1.08
USD
USD
12%
1:300