- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
192
利益トレード:
160 (83.33%)
損失トレード:
32 (16.67%)
ベストトレード:
16.53 USD
最悪のトレード:
-20.68 USD
総利益:
275.36 USD (66 546 pips)
総損失:
-68.11 USD (16 800 pips)
最大連続の勝ち:
25 (25.92 USD)
最大連続利益:
38.42 USD (12)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
41.12%
最大入金額:
22.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
7.03
長いトレード:
157 (81.77%)
短いトレード:
35 (18.23%)
プロフィットファクター:
4.04
期待されたペイオフ:
1.08 USD
平均利益:
1.72 USD
平均損失:
-2.13 USD
最大連続の負け:
9 (-14.45 USD)
最大連続損失:
-20.88 USD (2)
月間成長:
66.75%
アルゴリズム取引:
6%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.81 USD
最大の:
29.50 USD (12.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.24% (29.50 USD)
エクイティによる:
4.30% (13.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|50
|EURUSD
|24
|GBPUSD
|12
|BRENT
|11
|.US30Cash
|11
|.JP225Cash
|7
|GBPJPY
|6
|.US500Cash
|5
|.USTECHCash
|5
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|92
|USDJPY
|33
|EURUSD
|21
|GBPUSD
|6
|BRENT
|17
|.US30Cash
|7
|.JP225Cash
|13
|GBPJPY
|3
|.US500Cash
|2
|.USTECHCash
|12
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8.5K
|USDJPY
|4.5K
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|615
|BRENT
|67
|.US30Cash
|8.2K
|.JP225Cash
|21K
|GBPJPY
|492
|.US500Cash
|1.1K
|.USTECHCash
|3.8K
|USDCHF
|122
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.53 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +25.92 USD
最大連続損失: -14.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 85
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
Exness-Real3
|0.21 × 24
|
UniverseWheel-Live
|0.25 × 24
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 144
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1399
|
Axiory-Live
|0.29 × 34
|
SFM-Live
|0.31 × 113
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 284
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
Tickmill-Live08
|0.35 × 277
|
ICMarketsSC-Live16
|0.36 × 42
|
Axi-US07-Live
|0.36 × 11
