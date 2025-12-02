シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EpicGameTradeRoboF
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeRoboF

Jose Carlos Miranda Reyes
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 92%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
192
利益トレード:
160 (83.33%)
損失トレード:
32 (16.67%)
ベストトレード:
16.53 USD
最悪のトレード:
-20.68 USD
総利益:
275.36 USD (66 546 pips)
総損失:
-68.11 USD (16 800 pips)
最大連続の勝ち:
25 (25.92 USD)
最大連続利益:
38.42 USD (12)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
41.12%
最大入金額:
22.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
7.03
長いトレード:
157 (81.77%)
短いトレード:
35 (18.23%)
プロフィットファクター:
4.04
期待されたペイオフ:
1.08 USD
平均利益:
1.72 USD
平均損失:
-2.13 USD
最大連続の負け:
9 (-14.45 USD)
最大連続損失:
-20.88 USD (2)
月間成長:
66.75%
アルゴリズム取引:
6%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.81 USD
最大の:
29.50 USD (12.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.24% (29.50 USD)
エクイティによる:
4.30% (13.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 60
USDJPY 50
EURUSD 24
GBPUSD 12
BRENT 11
.US30Cash 11
.JP225Cash 7
GBPJPY 6
.US500Cash 5
.USTECHCash 5
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 92
USDJPY 33
EURUSD 21
GBPUSD 6
BRENT 17
.US30Cash 7
.JP225Cash 13
GBPJPY 3
.US500Cash 2
.USTECHCash 12
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 8.5K
USDJPY 4.5K
EURUSD 1.8K
GBPUSD 615
BRENT 67
.US30Cash 8.2K
.JP225Cash 21K
GBPJPY 492
.US500Cash 1.1K
.USTECHCash 3.8K
USDCHF 122
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.53 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +25.92 USD
最大連続損失: -14.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 85
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
Exness-Real3
0.21 × 24
UniverseWheel-Live
0.25 × 24
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.26 × 144
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1399
Axiory-Live
0.29 × 34
SFM-Live
0.31 × 113
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 284
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live08
0.35 × 277
ICMarketsSC-Live16
0.36 × 42
Axi-US07-Live
0.36 × 11
424 より多く...
レビューなし
2025.12.19 15:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 09:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 09:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
