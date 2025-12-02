SeñalesSecciones
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeRoboF

Jose Carlos Miranda Reyes
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 92%
RoboForex-ECN
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
192
Transacciones Rentables:
160 (83.33%)
Transacciones Irrentables:
32 (16.67%)
Mejor transacción:
16.53 USD
Peor transacción:
-20.68 USD
Beneficio Bruto:
275.36 USD (66 546 pips)
Pérdidas Brutas:
-68.11 USD (16 800 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (25.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
38.42 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
41.12%
Carga máxima del depósito:
22.13%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
7.03
Transacciones Largas:
157 (81.77%)
Transacciones Cortas:
35 (18.23%)
Factor de Beneficio:
4.04
Beneficio Esperado:
1.08 USD
Beneficio medio:
1.72 USD
Pérdidas medias:
-2.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-14.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.88 USD (2)
Crecimiento al mes:
66.75%
Trading algorítmico:
6%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.81 USD
Máxima:
29.50 USD (12.24%)
Reducción relativa:
De balance:
12.24% (29.50 USD)
De fondos:
4.30% (13.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 60
USDJPY 50
EURUSD 24
GBPUSD 12
BRENT 11
.US30Cash 11
.JP225Cash 7
GBPJPY 6
.US500Cash 5
.USTECHCash 5
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 92
USDJPY 33
EURUSD 21
GBPUSD 6
BRENT 17
.US30Cash 7
.JP225Cash 13
GBPJPY 3
.US500Cash 2
.USTECHCash 12
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 8.5K
USDJPY 4.5K
EURUSD 1.8K
GBPUSD 615
BRENT 67
.US30Cash 8.2K
.JP225Cash 21K
GBPJPY 492
.US500Cash 1.1K
.USTECHCash 3.8K
USDCHF 122
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.53 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +25.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 85
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
Exness-Real3
0.21 × 24
UniverseWheel-Live
0.25 × 24
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.26 × 144
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1399
Axiory-Live
0.29 × 34
SFM-Live
0.31 × 113
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 284
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live08
0.35 × 277
ICMarketsSC-Live16
0.36 × 42
Axi-US07-Live
0.36 × 11
otros 424...
No hay comentarios
2025.12.19 15:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 09:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 09:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.