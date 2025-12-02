- Crescimento
Negociações:
192
Negociações com lucro:
160 (83.33%)
Negociações com perda:
32 (16.67%)
Melhor negociação:
16.53 USD
Pior negociação:
-20.68 USD
Lucro bruto:
275.36 USD (66 546 pips)
Perda bruta:
-68.11 USD (16 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (25.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.42 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
41.12%
Depósito máximo carregado:
22.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
7.03
Negociações longas:
157 (81.77%)
Negociações curtas:
35 (18.23%)
Fator de lucro:
4.04
Valor esperado:
1.08 USD
Lucro médio:
1.72 USD
Perda média:
-2.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-14.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.88 USD (2)
Crescimento mensal:
66.75%
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.81 USD
Máximo:
29.50 USD (12.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.24% (29.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.30% (13.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|50
|EURUSD
|24
|GBPUSD
|12
|BRENT
|11
|.US30Cash
|11
|.JP225Cash
|7
|GBPJPY
|6
|.US500Cash
|5
|.USTECHCash
|5
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|92
|USDJPY
|33
|EURUSD
|21
|GBPUSD
|6
|BRENT
|17
|.US30Cash
|7
|.JP225Cash
|13
|GBPJPY
|3
|.US500Cash
|2
|.USTECHCash
|12
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|8.5K
|USDJPY
|4.5K
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|615
|BRENT
|67
|.US30Cash
|8.2K
|.JP225Cash
|21K
|GBPJPY
|492
|.US500Cash
|1.1K
|.USTECHCash
|3.8K
|USDCHF
|122
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.53 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +25.92 USD
Máxima perda consecutiva: -14.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 85
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
Exness-Real3
|0.21 × 24
|
UniverseWheel-Live
|0.25 × 24
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 144
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1399
|
Axiory-Live
|0.29 × 34
|
SFM-Live
|0.31 × 113
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 284
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
Tickmill-Live08
|0.35 × 277
|
ICMarketsSC-Live16
|0.36 × 42
|
Axi-US07-Live
|0.36 × 11
