Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeRoboF

Jose Carlos Miranda Reyes
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 92%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
192
Negociações com lucro:
160 (83.33%)
Negociações com perda:
32 (16.67%)
Melhor negociação:
16.53 USD
Pior negociação:
-20.68 USD
Lucro bruto:
275.36 USD (66 546 pips)
Perda bruta:
-68.11 USD (16 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (25.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.42 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
41.12%
Depósito máximo carregado:
22.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
7.03
Negociações longas:
157 (81.77%)
Negociações curtas:
35 (18.23%)
Fator de lucro:
4.04
Valor esperado:
1.08 USD
Lucro médio:
1.72 USD
Perda média:
-2.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-14.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.88 USD (2)
Crescimento mensal:
66.75%
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.81 USD
Máximo:
29.50 USD (12.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.24% (29.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.30% (13.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 60
USDJPY 50
EURUSD 24
GBPUSD 12
BRENT 11
.US30Cash 11
.JP225Cash 7
GBPJPY 6
.US500Cash 5
.USTECHCash 5
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 92
USDJPY 33
EURUSD 21
GBPUSD 6
BRENT 17
.US30Cash 7
.JP225Cash 13
GBPJPY 3
.US500Cash 2
.USTECHCash 12
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 8.5K
USDJPY 4.5K
EURUSD 1.8K
GBPUSD 615
BRENT 67
.US30Cash 8.2K
.JP225Cash 21K
GBPJPY 492
.US500Cash 1.1K
.USTECHCash 3.8K
USDCHF 122
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.53 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +25.92 USD
Máxima perda consecutiva: -14.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 85
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
Exness-Real3
0.21 × 24
UniverseWheel-Live
0.25 × 24
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.26 × 144
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1399
Axiory-Live
0.29 × 34
SFM-Live
0.31 × 113
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 284
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live08
0.35 × 277
ICMarketsSC-Live16
0.36 × 42
Axi-US07-Live
0.36 × 11
424 mais ...
2025.12.19 15:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 09:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 09:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
