- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
157 (83.06%)
Убыточных трейдов:
32 (16.93%)
Лучший трейд:
16.53 USD
Худший трейд:
-20.68 USD
Общая прибыль:
271.40 USD (65 911 pips)
Общий убыток:
-68.11 USD (16 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (25.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.42 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
33.84%
Макс. загрузка депозита:
22.13%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
6.89
Длинных трейдов:
154 (81.48%)
Коротких трейдов:
35 (18.52%)
Профит фактор:
3.98
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
1.73 USD
Средний убыток:
-2.13 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-14.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.88 USD (2)
Прирост в месяц:
80.86%
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.81 USD
Максимальная:
29.50 USD (12.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.24% (29.50 USD)
По эквити:
4.30% (13.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|47
|EURUSD
|24
|GBPUSD
|12
|BRENT
|11
|.US30Cash
|11
|.JP225Cash
|7
|GBPJPY
|6
|.US500Cash
|5
|.USTECHCash
|5
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|92
|USDJPY
|29
|EURUSD
|21
|GBPUSD
|6
|BRENT
|17
|.US30Cash
|7
|.JP225Cash
|13
|GBPJPY
|3
|.US500Cash
|2
|.USTECHCash
|12
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.5K
|USDJPY
|3.9K
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|615
|BRENT
|67
|.US30Cash
|8.2K
|.JP225Cash
|21K
|GBPJPY
|492
|.US500Cash
|1.1K
|.USTECHCash
|3.8K
|USDCHF
|122
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.53 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.92 USD
Макс. убыток в серии: -14.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 85
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
Exness-Real3
|0.21 × 24
|
UniverseWheel-Live
|0.25 × 24
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 144
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1399
|
Axiory-Live
|0.29 × 34
|
SFM-Live
|0.31 × 113
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 284
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
Tickmill-Live08
|0.35 × 277
|
ICMarketsSC-Live16
|0.36 × 42
|
Axi-US07-Live
|0.36 × 11
