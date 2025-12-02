СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EpicGameTradeRoboF
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeRoboF

Jose Carlos Miranda Reyes
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 90%
RoboForex-ECN
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
157 (83.06%)
Убыточных трейдов:
32 (16.93%)
Лучший трейд:
16.53 USD
Худший трейд:
-20.68 USD
Общая прибыль:
271.40 USD (65 911 pips)
Общий убыток:
-68.11 USD (16 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (25.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.42 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
33.84%
Макс. загрузка депозита:
22.13%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
6.89
Длинных трейдов:
154 (81.48%)
Коротких трейдов:
35 (18.52%)
Профит фактор:
3.98
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
1.73 USD
Средний убыток:
-2.13 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-14.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.88 USD (2)
Прирост в месяц:
80.86%
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.81 USD
Максимальная:
29.50 USD (12.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.24% (29.50 USD)
По эквити:
4.30% (13.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 60
USDJPY 47
EURUSD 24
GBPUSD 12
BRENT 11
.US30Cash 11
.JP225Cash 7
GBPJPY 6
.US500Cash 5
.USTECHCash 5
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 92
USDJPY 29
EURUSD 21
GBPUSD 6
BRENT 17
.US30Cash 7
.JP225Cash 13
GBPJPY 3
.US500Cash 2
.USTECHCash 12
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.5K
USDJPY 3.9K
EURUSD 1.8K
GBPUSD 615
BRENT 67
.US30Cash 8.2K
.JP225Cash 21K
GBPJPY 492
.US500Cash 1.1K
.USTECHCash 3.8K
USDCHF 122
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.53 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.92 USD
Макс. убыток в серии: -14.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 85
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
Exness-Real3
0.21 × 24
UniverseWheel-Live
0.25 × 24
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.26 × 144
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1399
Axiory-Live
0.29 × 34
SFM-Live
0.31 × 113
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 284
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live08
0.35 × 277
ICMarketsSC-Live16
0.36 × 42
Axi-US07-Live
0.36 × 11
еще 424...
Нет отзывов
2025.12.19 15:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 09:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 09:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
