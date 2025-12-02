SignauxSections
Jose Carlos Miranda Reyes

EpicGameTradeRoboF

Jose Carlos Miranda Reyes
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
69
Bénéfice trades:
52 (75.36%)
Perte trades:
17 (24.64%)
Meilleure transaction:
8.28 USD
Pire transaction:
-20.68 USD
Bénéfice brut:
89.19 USD (48 100 pips)
Perte brute:
-49.98 USD (15 008 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (35.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35.94 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
1.33
Longs trades:
67 (97.10%)
Courts trades:
2 (2.90%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
0.57 USD
Bénéfice moyen:
1.72 USD
Perte moyenne:
-2.94 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-14.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.88 USD (2)
Croissance mensuelle:
17.41%
Algo trading:
17%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.81 USD
Maximal:
29.50 USD (12.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 18
BRENT 11
.US30Cash 11
XAUUSD 8
.JP225Cash 7
.US500Cash 5
EURUSD 5
GBPUSD 2
USDCHF 1
.USTECHCash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 4
BRENT 17
.US30Cash 7
XAUUSD -11
.JP225Cash 13
.US500Cash 2
EURUSD 3
GBPUSD -1
USDCHF 1
.USTECHCash 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 759
BRENT 67
.US30Cash 8.2K
XAUUSD -939
.JP225Cash 21K
.US500Cash 1.1K
EURUSD 365
GBPUSD -94
USDCHF 122
.USTECHCash 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.28 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +35.94 USD
Perte consécutive maximale: -14.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 85
Exness-Real3
0.18 × 22
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1396
IronFXBM-Real4
0.26 × 142
Axiory-Live
0.28 × 32
UniverseWheel-Live
0.30 × 20
SFM-Live
0.31 × 113
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 284
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live08
0.35 × 275
Axi-US07-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.37 × 41
Aucun avis
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
