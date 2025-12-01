SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NexusFXs
Moh Rasendriya Arya Pratama

NexusFXs

Moh Rasendriya Arya Pratama
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
823
Kârla kapanan işlemler:
610 (74.11%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (25.88%)
En iyi işlem:
809.55 USD
En kötü işlem:
-314.53 USD
Brüt kâr:
23 429.98 USD (238 904 pips)
Brüt zarar:
-11 734.83 USD (147 340 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (402.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
809.55 USD (1)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.38%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
16.01
Alış işlemleri:
675 (82.02%)
Satış işlemleri:
148 (17.98%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
14.21 USD
Ortalama kâr:
38.41 USD
Ortalama zarar:
-55.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-659.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-659.12 USD (3)
Aylık büyüme:
1.64%
Yıllık tahmin:
19.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
730.64 USD (0.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.67% (730.64 USD)
Varlığa göre:
1.16% (1 295.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPYb 82
GBPUSDb 74
EURCADb 74
EURAUDb 71
GBPCADb 69
EURNZDb 62
CHFJPYb 60
AUDJPYb 50
GBPAUDb 46
USDJPYb 43
EURGBPb 41
EURUSDb 39
CADCHFb 38
CADJPYb 30
NZDCHFb 28
NZDJPYb 16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPYb 1.3K
GBPUSDb 1.1K
EURCADb 858
EURAUDb 627
GBPCADb 1.1K
EURNZDb 1.1K
CHFJPYb 1K
AUDJPYb 470
GBPAUDb 579
USDJPYb 707
EURGBPb 803
EURUSDb 158
CADCHFb 592
CADJPYb 766
NZDCHFb 518
NZDJPYb 106
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPYb 16K
GBPUSDb 2.9K
EURCADb 10K
EURAUDb 3K
GBPCADb 9.5K
EURNZDb 15K
CHFJPYb 12K
AUDJPYb 3.3K
GBPAUDb -4.9K
USDJPYb 3.9K
EURGBPb 4.6K
EURUSDb 2.4K
CADCHFb 4.5K
CADJPYb 6.1K
NZDCHFb 4K
NZDJPYb -633
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +809.55 USD
En kötü işlem: -315 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +402.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -659.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.01 07:03
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NexusFXs
Ayda 200 USD
12%
0
0
USD
112K
USD
23
100%
823
74%
100%
1.99
14.21
USD
1%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.