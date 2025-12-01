- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
958
利益トレード:
711 (74.21%)
損失トレード:
247 (25.78%)
ベストトレード:
809.55 USD
最悪のトレード:
-314.53 USD
総利益:
26 780.04 USD (274 967 pips)
総損失:
-13 453.31 USD (168 234 pips)
最大連続の勝ち:
17 (402.65 USD)
最大連続利益:
809.55 USD (1)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.11%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
58
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
18.24
長いトレード:
788 (82.25%)
短いトレード:
170 (17.75%)
プロフィットファクター:
1.99
期待されたペイオフ:
13.91 USD
平均利益:
37.67 USD
平均損失:
-54.47 USD
最大連続の負け:
3 (-659.12 USD)
最大連続損失:
-659.12 USD (3)
月間成長:
2.04%
年間予想:
24.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
730.64 USD (0.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.67% (730.64 USD)
エクイティによる:
3.05% (3 427.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPYb
|93
|GBPUSDb
|86
|EURCADb
|83
|EURAUDb
|82
|GBPCADb
|78
|CHFJPYb
|69
|EURNZDb
|69
|AUDJPYb
|61
|USDJPYb
|58
|EURUSDb
|49
|GBPAUDb
|46
|EURGBPb
|44
|CADCHFb
|43
|CADJPYb
|42
|NZDCHFb
|33
|NZDJPYb
|22
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPYb
|1.5K
|GBPUSDb
|1.2K
|EURCADb
|962
|EURAUDb
|705
|GBPCADb
|1.1K
|CHFJPYb
|1.2K
|EURNZDb
|1.1K
|AUDJPYb
|573
|USDJPYb
|910
|EURUSDb
|429
|GBPAUDb
|579
|EURGBPb
|842
|CADCHFb
|594
|CADJPYb
|892
|NZDCHFb
|541
|NZDJPYb
|229
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPYb
|19K
|GBPUSDb
|4.2K
|EURCADb
|11K
|EURAUDb
|3.6K
|GBPCADb
|9.1K
|CHFJPYb
|14K
|EURNZDb
|13K
|AUDJPYb
|4.6K
|USDJPYb
|6.7K
|EURUSDb
|5.2K
|GBPAUDb
|-4.9K
|EURGBPb
|4.9K
|CADCHFb
|3.4K
|CADJPYb
|8K
|NZDCHFb
|3.6K
|NZDJPYb
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +809.55 USD
最悪のトレード: -315 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +402.65 USD
最大連続損失: -659.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
250 USD/月
13%
0
0
USD
USD
113K
USD
USD
27
100%
958
74%
100%
1.99
13.91
USD
USD
3%
1:200