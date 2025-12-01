シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / NexusFXs
Moh Rasendriya Arya Pratama

NexusFXs

Moh Rasendriya Arya Pratama
レビュー0件
信頼性
27週間
0 / 0 USD
月額  250  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 13%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
958
利益トレード:
711 (74.21%)
損失トレード:
247 (25.78%)
ベストトレード:
809.55 USD
最悪のトレード:
-314.53 USD
総利益:
26 780.04 USD (274 967 pips)
総損失:
-13 453.31 USD (168 234 pips)
最大連続の勝ち:
17 (402.65 USD)
最大連続利益:
809.55 USD (1)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.11%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
58
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
18.24
長いトレード:
788 (82.25%)
短いトレード:
170 (17.75%)
プロフィットファクター:
1.99
期待されたペイオフ:
13.91 USD
平均利益:
37.67 USD
平均損失:
-54.47 USD
最大連続の負け:
3 (-659.12 USD)
最大連続損失:
-659.12 USD (3)
月間成長:
2.04%
年間予想:
24.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
730.64 USD (0.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.67% (730.64 USD)
エクイティによる:
3.05% (3 427.75 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPYb 93
GBPUSDb 86
EURCADb 83
EURAUDb 82
GBPCADb 78
CHFJPYb 69
EURNZDb 69
AUDJPYb 61
USDJPYb 58
EURUSDb 49
GBPAUDb 46
EURGBPb 44
CADCHFb 43
CADJPYb 42
NZDCHFb 33
NZDJPYb 22
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPYb 1.5K
GBPUSDb 1.2K
EURCADb 962
EURAUDb 705
GBPCADb 1.1K
CHFJPYb 1.2K
EURNZDb 1.1K
AUDJPYb 573
USDJPYb 910
EURUSDb 429
GBPAUDb 579
EURGBPb 842
CADCHFb 594
CADJPYb 892
NZDCHFb 541
NZDJPYb 229
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPYb 19K
GBPUSDb 4.2K
EURCADb 11K
EURAUDb 3.6K
GBPCADb 9.1K
CHFJPYb 14K
EURNZDb 13K
AUDJPYb 4.6K
USDJPYb 6.7K
EURUSDb 5.2K
GBPAUDb -4.9K
EURGBPb 4.9K
CADCHFb 3.4K
CADJPYb 8K
NZDCHFb 3.6K
NZDJPYb 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +809.55 USD
最悪のトレード: -315 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +402.65 USD
最大連続損失: -659.12 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.01 07:03
No swaps are charged on the signal account
