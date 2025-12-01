SignauxSections
Moh Rasendriya Arya Pratama

NexusFXs

Moh Rasendriya Arya Pratama
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
823
Bénéfice trades:
610 (74.11%)
Perte trades:
213 (25.88%)
Meilleure transaction:
809.55 USD
Pire transaction:
-314.53 USD
Bénéfice brut:
23 429.98 USD (238 904 pips)
Perte brute:
-11 734.83 USD (147 340 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (402.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
809.55 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.38%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
16.01
Longs trades:
675 (82.02%)
Courts trades:
148 (17.98%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
14.21 USD
Bénéfice moyen:
38.41 USD
Perte moyenne:
-55.09 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-659.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-659.12 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.64%
Prévision annuelle:
19.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
730.64 USD (0.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.67% (730.64 USD)
Par fonds propres:
1.16% (1 295.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPYb 82
GBPUSDb 74
EURCADb 74
EURAUDb 71
GBPCADb 69
EURNZDb 62
CHFJPYb 60
AUDJPYb 50
GBPAUDb 46
USDJPYb 43
EURGBPb 41
EURUSDb 39
CADCHFb 38
CADJPYb 30
NZDCHFb 28
NZDJPYb 16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPYb 1.3K
GBPUSDb 1.1K
EURCADb 858
EURAUDb 627
GBPCADb 1.1K
EURNZDb 1.1K
CHFJPYb 1K
AUDJPYb 470
GBPAUDb 579
USDJPYb 707
EURGBPb 803
EURUSDb 158
CADCHFb 592
CADJPYb 766
NZDCHFb 518
NZDJPYb 106
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPYb 16K
GBPUSDb 2.9K
EURCADb 10K
EURAUDb 3K
GBPCADb 9.5K
EURNZDb 15K
CHFJPYb 12K
AUDJPYb 3.3K
GBPAUDb -4.9K
USDJPYb 3.9K
EURGBPb 4.6K
EURUSDb 2.4K
CADCHFb 4.5K
CADJPYb 6.1K
NZDCHFb 4K
NZDJPYb -633
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.01 07:03
No swaps are charged on the signal account
