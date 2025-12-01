- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
958
Negociações com lucro:
711 (74.21%)
Negociações com perda:
247 (25.78%)
Melhor negociação:
809.55 USD
Pior negociação:
-314.53 USD
Lucro bruto:
26 780.04 USD (274 967 pips)
Perda bruta:
-13 453.31 USD (168 234 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (402.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
809.55 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.11%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
58
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
18.24
Negociações longas:
788 (82.25%)
Negociações curtas:
170 (17.75%)
Fator de lucro:
1.99
Valor esperado:
13.91 USD
Lucro médio:
37.67 USD
Perda média:
-54.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-659.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-659.12 USD (3)
Crescimento mensal:
2.04%
Previsão anual:
24.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
730.64 USD (0.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.67% (730.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.05% (3 427.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPYb
|93
|GBPUSDb
|86
|EURCADb
|83
|EURAUDb
|82
|GBPCADb
|78
|CHFJPYb
|69
|EURNZDb
|69
|AUDJPYb
|61
|USDJPYb
|58
|EURUSDb
|49
|GBPAUDb
|46
|EURGBPb
|44
|CADCHFb
|43
|CADJPYb
|42
|NZDCHFb
|33
|NZDJPYb
|22
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPYb
|1.5K
|GBPUSDb
|1.2K
|EURCADb
|962
|EURAUDb
|705
|GBPCADb
|1.1K
|CHFJPYb
|1.2K
|EURNZDb
|1.1K
|AUDJPYb
|573
|USDJPYb
|910
|EURUSDb
|429
|GBPAUDb
|579
|EURGBPb
|842
|CADCHFb
|594
|CADJPYb
|892
|NZDCHFb
|541
|NZDJPYb
|229
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPYb
|19K
|GBPUSDb
|4.2K
|EURCADb
|11K
|EURAUDb
|3.6K
|GBPCADb
|9.1K
|CHFJPYb
|14K
|EURNZDb
|13K
|AUDJPYb
|4.6K
|USDJPYb
|6.7K
|EURUSDb
|5.2K
|GBPAUDb
|-4.9K
|EURGBPb
|4.9K
|CADCHFb
|3.4K
|CADJPYb
|8K
|NZDCHFb
|3.6K
|NZDJPYb
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +809.55 USD
Pior negociação: -315 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +402.65 USD
Máxima perda consecutiva: -659.12 USD
