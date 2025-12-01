SinaisSeções
Moh Rasendriya Arya Pratama

NexusFXs

Moh Rasendriya Arya Pratama
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 250 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
958
Negociações com lucro:
711 (74.21%)
Negociações com perda:
247 (25.78%)
Melhor negociação:
809.55 USD
Pior negociação:
-314.53 USD
Lucro bruto:
26 780.04 USD (274 967 pips)
Perda bruta:
-13 453.31 USD (168 234 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (402.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
809.55 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.11%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
58
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
18.24
Negociações longas:
788 (82.25%)
Negociações curtas:
170 (17.75%)
Fator de lucro:
1.99
Valor esperado:
13.91 USD
Lucro médio:
37.67 USD
Perda média:
-54.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-659.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-659.12 USD (3)
Crescimento mensal:
2.04%
Previsão anual:
24.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
730.64 USD (0.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.67% (730.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.05% (3 427.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPYb 93
GBPUSDb 86
EURCADb 83
EURAUDb 82
GBPCADb 78
CHFJPYb 69
EURNZDb 69
AUDJPYb 61
USDJPYb 58
EURUSDb 49
GBPAUDb 46
EURGBPb 44
CADCHFb 43
CADJPYb 42
NZDCHFb 33
NZDJPYb 22
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPYb 1.5K
GBPUSDb 1.2K
EURCADb 962
EURAUDb 705
GBPCADb 1.1K
CHFJPYb 1.2K
EURNZDb 1.1K
AUDJPYb 573
USDJPYb 910
EURUSDb 429
GBPAUDb 579
EURGBPb 842
CADCHFb 594
CADJPYb 892
NZDCHFb 541
NZDJPYb 229
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPYb 19K
GBPUSDb 4.2K
EURCADb 11K
EURAUDb 3.6K
GBPCADb 9.1K
CHFJPYb 14K
EURNZDb 13K
AUDJPYb 4.6K
USDJPYb 6.7K
EURUSDb 5.2K
GBPAUDb -4.9K
EURGBPb 4.9K
CADCHFb 3.4K
CADJPYb 8K
NZDCHFb 3.6K
NZDJPYb 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +809.55 USD
Pior negociação: -315 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +402.65 USD
Máxima perda consecutiva: -659.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.01 07:03
No swaps are charged on the signal account
